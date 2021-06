Intel poderá fabricar chips para a Nvidia em caso de emergência

No mundo da tecnologias, tal como noutros mercados, é óbvio que existem rivalidades e concorrência. Mas quando a situação aperta, muitas empresas conseguem ser colaborantes umas com as outras.

Segundo as informações recentes, a Intel poderá vir a fabricar chips para a Nvidia, numa possível situação de emergência. E, provavelmente, essa necessidade poderá verificar-se dada a cada vez mais acentuada escassez de componentes na indústria.

Intel pode produzir chips para a Nvidia caso seja necessário

A Intel e a Nvidia são duas das maiores fabricantes do mundo tecnológico. Embora a primeira se dedique mais aos processadores, também já se introduziu no mundo dos chips gráficos, setor que toca ao segmento da segunda.

No entanto, numa altura em que mundo industrial sofre uma grave escassez de componentes, é fundamental antecipar as soluções necessárias a médio e longo prazo. E sendo a Nvidia uma das fabricantes mais afetadas por este problema, muito devido à enorme procura das suas gráficas para a mineração de criptomoedas, já poderá estar a definir medidas para o contornar.

Desta forma, segundo as informações, a gigante norte-americana das GPUs, estará a ponderar recorrer à Intel, em caso de emergência, para que esta fabrique os seus chips.

As informações foram reveladas pelo popular canal “Moore’s Law Is Dead”, o qual adianta que o acordo entre ambas as fabricantes ainda não está definido, mas poderá acontecer. Estes detalhes surgem porque Jensen Huang, CEO da Nvidia tem mantido conversas com Pat Gelsinger, CEO da Intel, sobre a possibilidade, em caso de emergência, a empresa fabricar as suas GPUs.

Evitar o domínio da TSMC

Um dos principais motivos para esta hipótese prende-se com o receio destas duas potências de um possível domínio da taiwanesa TSMC, a maior fabricante de semicondutores do mundo. Ou seja, caso a Nvidia e a Intel se unam, serão uma força maior para lidar com essa possibilidade.

De acordo com o canal, representado pelo youtuber Tom:

Acho que as pessoas precisam de entender que a Nvidia e a Intel não vão simplesmente deixar a TSMC unir-se à AMD e esmagar todos. Ou unir-se à Apple e destruir todos.

Para além disso, o youtuber adiantou ainda que está a chegar uma ‘guerra’ de chips e de arquiteturas. E em plena crise de componentes, não é difícil de imaginar o que isso poderá provocar no mercado.