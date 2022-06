Intel pode receber 6.800 milhões de euros da Alemanha para subsidiar as suas fábricas

Já não é surpresa para ninguém que as várias fabricantes querem expandir a sua atividade, nomeadamente em terreno europeu. Nomes como a norte-americana Intel e a taiwanesa TSMC são as principais interessadas nesta aposta.

E, de acordo com as mais recentes informações, a Intel poderá receber 6.800 milhões de euros da Alemanha para subsidiar as suas fábricas.

Intel receberá € 6.800 milhões da Alemanha para as suas fábricas

De acordo com as mais recentes informações, a Alemanha irá destinar 6.800 milhões de euros em subsídios para a Intel. O objetivo é ajudar a fabricante norte-americana a pagar parte da construção da sua fábrica de chips que esta irá construir na cidade alemã de Magdeburgo. A intenção de implementar aqui as suas instalações foi revelada no mês de fevereiro deste ano.

Esta nova fábrica será então a segunda da Intel em solo europeu, uma vez que já conta com uma na Irlanda. E estas novas instalações será acompanhadas de mais duas fábricas adicionais.

Alguns canais de comunicação avançam ainda que cerca de 2.700 milhões de euros já estão reservados, e fazem parte do orçamento do governo para este ano de 2022. E o restante montante será aplicado aos orçamentos de 2023 e 2024.

Estima-se que, numa primeira fase do projeto, as instalações da Intel em Magdeburgo contem com duas fábricas próximas, as quais vão ocupar o equivalente a dois estádios de futebol de dimensões mundiais. Com esta construção, a empresa espera criar cerca de 3.000 empregos permanentes dedicados à alta tecnologia e ainda dezenas de milhares de empregos adicionais no âmbito de fornecedores e parceiros.

De acordo com os detalhes, a construção das fábricas na cidade alemã deverá começar no primeiro semestre de 2023, sendo que o fabrico de chips nas mesmas, através de processos de última geração, é esperado para o ano de 2027.

Estas informações surgem numa altura em que a rival taiwanesa TSMC veio dizer que não tem planos para construir fábricas na Europa.