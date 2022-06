A cada 6 anos há um fenómeno que acontece no núcleo da Terra e que nos influencia

Os cientistas da Universidade do Sul da Califórnia (USC) encontraram evidências de que o núcleo interno da Terra oscila, contradizendo modelos previamente aceites que sugeriam que ele gira consistentemente a uma taxa mais rápida do que a superfície do planeta. O novo estudo mostra que o centro planetário mudou de direção em seis anos, de 1969 a 1974. A informação foi constatada através da análise de dados sísmicos.

A equipa de investigadores conseguiu mostrar que o núcleo interior oscila com base na duração do dia, isto é, aproximadamente 0,2 segundos durante seis anos.

Duração de um dia na Terra oscila a cada 6 anos

No estudo, publicado na Science Advances, é mostrado que o núcleo interno mudou de direção no período de seis anos de 1969 a 1974, de acordo com a análise de dados sísmicos.

Os cientistas dizem que o seu modelo de movimento do núcleo interno também explica a variação na duração do dia, que mostrou oscilar persistentemente nas últimas décadas.

A partir das nossas descobertas, podemos ver as mudanças na superfície da Terra em comparação com o seu núcleo interno, conforme é afirmado há 20 anos. No entanto, as nossas últimas observações mostram que o núcleo interno girou um pouco mais devagar de 1969 a 1971 e depois mudou na outra direção de 1971 a 1974. Também notamos que a duração do dia cresceu e encolheu como seria de se prever.

Disse John E. Vidale, coautor do estudo e professor de Ciências da Terra na USC.

Análise de testes atómicos identifica a velocidade e a direção de rotação

Os cientistas afirmaram que o núcleo interno expandiu-se dramaticamente nos últimos 30 anos. O núcleo interno - uma bola quente e densa de ferro sólido do tamanho de Plutão - mostrou mover-se e/ou mudar ao longo de décadas. Também é impossível observar diretamente, o que significa que os investigadores lutam por medições indiretas para explicar o padrão, a velocidade e a causa do movimento e das mudanças.

A investigação publicada em 1996 foi a primeira a propor que o núcleo interior girasse mais rapidamente do que o resto do planeta - também conhecido como super-rotação - em cerca de 1 grau por ano. As descobertas subsequentes de Vidale reforçaram a ideia de que o núcleo interior gira super-rotativamente, embora a um ritmo mais lento.

Utilizando dados da Large Aperture Seismic Array (LASA), uma instalação da Força Aérea dos EUA em Montana, o investigador Wei Wang e Vidale encontrou o núcleo interior a girar mais lentamente do que anteriormente previsto, aproximadamente 0,1 graus por ano.

O estudo analisou ondas geradas a partir de testes de bombas nucleares subterrâneas soviéticas de 1971-74 no arquipélago Ártico Novaya Zemlya, utilizando uma nova técnica de formação de feixe desenvolvida por Vidale.

As novas descobertas surgiram quando Wang e Vidale aplicaram a mesma metodologia a um par de testes atómicos anteriores sob a ilha Amchitka, na ponta do arquipélago do Alasca-Milrow em 1969 e Cannikin em 1971. Medindo as ondas de compressão resultantes das explosões nucleares, descobriram que o núcleo interior tinha invertido a direção, sub-girando pelo menos um décimo de grau por ano.

Este último estudo marcou a primeira vez que a conhecida oscilação de seis anos tinha sido indicada através da observação sismológica direta.

Investigação futura para aprofundar a razão pela qual o núcleo interior se formou

O estudo apoia a especulação de que o núcleo interior oscila com base em variações na duração do dia - mais ou menos 0,2 segundos durante seis anos - e campos geomagnéticos, ambos coincidindo com a teoria, tanto em amplitude como em fase. Vidale diz que os resultados fornecem uma teoria convincente para muitas questões colocadas pela comunidade de investigação.

O núcleo interior não é fixo - move-se debaixo dos nossos pés, e parece andar para trás e para a frente um par de quilómetros de seis em seis anos. Uma das perguntas que tentámos responder é: o núcleo interior move-se progressivamente ou está na sua maioria bloqueado em comparação com tudo o resto a longo prazo? Estamos a tentar compreender como o núcleo interior se formou e como se move ao longo do tempo - este é um passo importante para compreender melhor este processo.

Concluiu Vidale.