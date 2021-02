Google poderá lançar ainda este ano um smartphone Pixel dobrável

Parece haver claramente uma tendência para os smartphones dobráveis. A Samsung, Huawei, LG, entre outras, já mostraram os trunfos. A Apple faz testes no seu futuro dobrável e a Google também já está de olho neste mercado. Segundo informações, a gigante das pesquisas poderá ainda este ano lançar um smartphone Pixel dobrável.

Apesar de haver ainda resistência à ideia dos dobráveis, por várias fragilidades imputadas ao produto, o mercado é quem mais ordena. Como será que a Google está a projetar o Pixel dobrável?

Google Pixel dobrável com ecrã Samsung

A Google estará a desenvolver o seu primeiro telefone Pixel dobrável para chegar ao mercado ainda este ano. As informações são ainda da esfera do rumor, pois oficialmente ainda não se sabe de nada, mas está no mesmo pé que a Apple, por exemplo. No entanto, refira-se, o iPhone dobrável não deverá chegar para já, é apenas apontado para 2023.

De acordo com um novo relatório da TheElec, a Samsung está a trabalhar num OLED dobrável para uso no smartphone da Google, bem como em outros da Oppo e Xiaomi.

Enquanto as duas últimas empresas pretendem ter um ecrã de aproximadamente 6,38 polegadas, o dispositivo da Google será visivelmente maior. As informações referem que todos os dispositivos dobram para dentro.

Enquanto isso, a Google solicitou que a Samsung Display desenvolvesse um painel OLED dobrável de cerca de 7,6 polegadas.

Pouco se sabe sobre o trabalho que a gigante das pesquisas está a fazer além do facto de que o dispositivo usará um ecrã Samsung. Contudo, para só se saber do ecrã, provavelmente a escala de tempo de desenvolvimento, fabrico e colocação no mercado pode ter um timing apertado para chegar ainda este ano.

Em resumo, o que se sabe é que a Google poderá estar a desenvolver um smartphone dobrável, terá um ecrã de produção Samsung e que o seu tamanho será de 7,6 polegadas. Mais que isto ainda não existe na esfera do rumor.

