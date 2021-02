Zoom está a adicionar legendas automáticas ocultas às contas gratuitas

O serviço Zoom é hoje um dos mais relevantes para videoconferências. Pelo mundo inteiro, empresas, escolas, famílias e amigos, fazem as suas reuniões via Zoom. As questões de acessibilidade, considerando a abrangência de público, são essenciais.

Por isso, as legendas automáticas estão a ser preparadas para ficarem disponíveis a todos os utilizadores.

Novos recursos de acessibilidade a chegar

Hoje, na plataforma de videoconferências Zoom, existem já várias opções de acessibilidade, como as legendas manuais ocultas, acessibilidade do teclado ou suporte para leitor de ecrã.

Um recurso cada vez mais frequente em vários serviços de vídeo é a legendagem automática que ajuda muito para as pessoas que têm problemas relacionados com a audição ou mesmo para aqueles momentos em que é necessário acompanhar uma reunião, mas não se pode ter o som ligado ou há muito ruído de fundo.

Assim, o Zoom anunciou que está a preparar-se para, no outono deste ano, adicionar legenda automáticas ocultas ao serviço, disponíveis para todos os utilizadores. Destaca-se, portanto, o facto deste recurso ficar disponível para as contas gratuitas.

Legendas automáticas do Zoom podem chegar antes para alguns

Para quem necessitar deste recurso com antecedência, visto que é uma opção que poderá facilitar muito a comunicação, a empresa parece estar a abrir portas para tal.

Portanto, se estiver nesta situação, com um pedido feito através de um Formulário Google, poderá então ter este acesso antecipado. Contudo, a empresa refere que o processo, devido ao elevado número de pedidos esperado, poderá demorar um pouco até ficar disponível.

Existem outros serviços de videoconferências que, atualmente, já oferecem este recurso, como o Google Meet, por exemplo.