Sharenting: costuma publicar fotos dos filhos nas redes sociais?

Partilhar fotografias dos filhos nas redes sociais tornou-se um hábito para muitas famílias. Desde o primeiro dia de vida até às férias, aniversários ou momentos mais divertidos, são cada vez mais as crianças que têm uma presença digital criada pelos próprios pais. Sabe o que é Sharenting?

Sharenting é uma combinação das palavras inglesas sharing e parenting. O termo é utilizado para descrever a partilha, por parte dos pais ou familiares, de informações, fotografias e vídeos dos filhos na Internet.

Sharenting: o problema não está apenas na fotografia

À primeira vista, publicar uma fotografia de uma criança pode parecer algo inofensivo. No entanto, uma imagem pode revelar muito mais informação do que aquilo que é visível.

Uma fotografia publicada nas redes sociais pode permitir identificar a escola frequentada, a localização da residência, locais habitualmente visitados ou até rotinas familiares. Dados aparentemente insignificantes podem, quando combinados, criar um perfil bastante detalhado sobre uma criança.

Além disso, depois de publicada na Internet, uma fotografia pode ser guardada, copiada ou partilhada por terceiros, mesmo que seja posteriormente eliminada pelo autor. Antes de carregar uma fotografia para uma rede social, vale a pena fazer uma pergunta simples:

“Se esta criança pudesse decidir, gostaria que esta fotografia estivesse disponível na Internet?”

O sharenting não significa que os pais estejam a agir de forma irresponsável. Muitas vezes, trata-se simplesmente de partilhar momentos familiares com amigos e familiares. O problema surge quando se esquece que uma publicação aparentemente inocente pode contribuir para construir uma identidade digital que acompanhará a criança durante muitos anos.