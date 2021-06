Fabricante Crucial volta atrás e não reduz a garantia dos SSD devido à Chia

A Chia é uma recente criptomoeda que ficou popular por ser ecológica, gastando menos energia. Mas também por poder ser minerada através de discos HDD e SSD. Mas isto trouxe um problema para algumas fabricantes de discos. E, como resposta, acabaram por reduzir a garantia dos seus produtos usados para este propósito.

Recentemente, a fabricante Crucial ia seguir o mesmo caminho. Mas a marca arrependeu-se e já não vai alterar a garantia dos seus SSDs que minerem moedas digitais.

Apesar da sua já significativa popularidade, muitas fabricantes de discos estão preocupadas com quantidade de equipamentos comprados para a mineração da criptomoeda Chia. Como consequência, as marcas GALAX e PNY já começaram a reduzir a garantia dos seus SSDs que são usados para esta prática.

Crucial volta atrás e não reduz a garantia dos seus SSD que minerem Chia

A Crucial é uma empresa norte-americana que pertence à fabricante Micron e que se dedica à produção de memórias e discos SSD. E, como os exemplos acima, também esta marca se mostrou preocupada com o aumento da utilização de discos para a mineração da criptomoeda Chia.

Nesse sentido, a empresa fez algumas alterações na polícia da garantia dos seus produtos. Como consequência adiantou que “usar SSDs da Crucial para qualquer género de mineração de criptomoedas, anulará a sua garantia”. Também foi referido pela Crucial que qualquer dano causado pela mineração anulará a garantia, sugerindo que isso também se aplica aos SSD já em uso.

No entanto, a equipa do site Tom’s Hardware não conseguiu encontrar no site e blog da marca essa informação. Assim, contactou a Crucial para esclarecimentos, a qual respondeu que a garantia não foi alterada e que “qualquer confusão criada pela publicação no blog foi totalmente acidental”.

Mas o site havia guardado um ficheiro da página onde se vê as alterações iniciais da garantia dos SSDs da Crucial.

Portanto, através da informação anterior, verifica-se que a intenção da fabricante era anular a garantia dos seus produtos caso estes fossem usados para a mineração.

Mas se visitarmos a atual página do blog da Crucial dedicado a este tema, verificamos que a empresa retirou toda a informação sobre a redução de garantia nos casos de mineração.

Segundo a empresa, “todos os SSD Crucial têm uma garantia de 3 ou 5 anos, dependendo do modelo, e com um máximo de TeraBytes Written (TBW) com base na capacidade, dependendo de qual ocorra primeiro”.

