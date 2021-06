Tesla cria o seu próprio carro de polícia! É baseado no Model 3

A Tesla continua a ser a marca automóvel de referência no segmento dos elétricos. A empresa tem vindo a aumentar o seu portefólio e recentemente anunciou o Tesla Model S Paid.

Uma das revelações recentes da empresa de Elon Musk é um carro polícia da Tesla que é baseado no Model 3.

Tesla Model 3 tem super características para ser carro de polícia

A Tesla construiu o seu próprio carro de polícia baseado no Model 3 elétrico, direcionado para o Reino Unido. De acordo com as informações, o objetivo é usá-lo para testar o mercado de veículos de emergência do Reino Unido.

É verdade que já existem muitos carros de polícia da Tesla. Muitos departamentos de polícia fizeram as contas e descobriram que poderiam economizar muito dinheiro atualizando as suas frotas para veículos Tesla, especialmente para o Model 3. Por exemplo, o Departamento de Polícia de Bargersville, comprou vários veículos Tesla Model 3.

Após o primeiro ano de uso do Tesla Model 3, percebeu-se que tinham economizado US $ 6.000 (cerca de 5 mil euros). Neste caso, a Tesla aparentemente construiu o seu próprio veículo policial e tem planos para o oferecer para testes nos serviços de emergência em todo o Reino Unido.

Com mais de 480 km de autonomia, velocidade máxima de 162 km/ h e aceleração de 0 a 60 km / h em apenas 3,1 segundos, este carro cumpre todos os requisitos para ser um carro-patrulha.

No Reino Unido alguns departamentos têm vindo a adquirir veículos elétricos, mas até o momento, a aposta tem sido no Nissan Leafs e BMW i3s.