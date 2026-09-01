Sexo dentro do carro é proibido em Portugal? Saiba o que diz a lei

Ter relações sexuais dentro de um carro é uma situação que pode gerar dúvidas: é crime? Pode dar direito a multa? E se o carro estiver estacionado num local público?

A resposta não é simplesmente "sim" ou "não". Em Portugal, não existe uma norma que proíba especificamente as relações sexuais dentro de um automóvel. No entanto, o local e, sobretudo, a possibilidade de terceiros presenciarem os atos podem fazer toda a diferença.

Estar dentro do carro não torna o ato ilegal

O facto de duas pessoas terem relações sexuais dentro de um veículo parado não constitui, por si só, um crime previsto no Código Penal.

Ou seja, um carro não deixa de ser um espaço privado pelo simples facto de estar estacionado na via pública, embora isso não signifique que tudo o que acontece no seu interior esteja automaticamente protegido de consequências legais.

A questão principal está relacionada com a exposição perante terceiros.

E se o carro estiver estacionado num local público?

Aqui a situação pode tornar-se mais complicada.

Se o veículo estiver estacionado num local onde outras pessoas conseguem observar claramente o que está a acontecer, os envolvidos podem estar a expor terceiros, involuntariamente, a comportamentos de natureza sexual.

O artigo 170.º do Código Penal prevê o crime de importunação sexual, punindo quem importunar outra pessoa através, entre outras situações, da prática perante ela de atos de carácter exibicionista. Atualmente, a lei prevê pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias.

Mas isso não significa que qualquer relação sexual num espaço público seja automaticamente um crime de importunação sexual.

Os tribunais têm analisado esta questão tendo em conta, entre outros fatores, se existiu efetivamente uma imposição de um comportamento sexual a terceiros. Num acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, por exemplo, é salientado que o conceito de ato exibicionista pressupõe uma dimensão de imposição perante outra pessoa, afetando a sua liberdade sexual.

Terceiros conseguem ver o que está a acontecer? É aí que está o risco

Imagine dois cenários.

Cenário 1 : o carro está estacionado num local isolado, as pessoas estão no interior e não existe possibilidade razoável de terceiros observarem o que acontece.

: o carro está estacionado num local isolado, as pessoas estão no interior e não existe possibilidade razoável de terceiros observarem o que acontece. Cenário 2: o carro está estacionado numa rua movimentada, num parque frequentado por famílias ou junto a uma escola, com os ocupantes claramente visíveis através das janelas.

Apesar de o ato ser o mesmo, as circunstâncias são bastante diferentes.

No segundo caso, a exposição perante terceiros pode criar problemas legais, sobretudo se outras pessoas forem confrontadas com o comportamento contra a sua vontade.

E se alguém chamar a polícia?

A polícia pode ser chamada caso alguém denuncie uma situação de comportamento sexual visível no interior de um veículo.

Isso não significa automaticamente que os ocupantes estejam a cometer um crime. As autoridades terão de avaliar as circunstâncias concretas: onde estava o veículo, se os atos eram visíveis, quem podia observá-los e se existiu efetivamente uma conduta suscetível de enquadramento legal.

Por isso, a ideia de que "sexo no carro dá automaticamente multa" é demasiado simplista.

Há ainda outro problema: o local onde estaciona

Mesmo deixando de lado a questão sexual, o local escolhido para estacionar pode ter regras próprias.

Um carro estacionado numa zona proibida, num local reservado ou de forma a perturbar a circulação pode originar uma infração rodoviária independentemente do que os ocupantes estejam a fazer.

Além disso, determinados espaços podem ter regras específicas de utilização.

Então, afinal, pode ou não pode?

Em termos gerais, não é ilegal simplesmente por acontecer dentro de um carro.

O risco aparece quando o comportamento é praticado de forma ostensiva, fica visível para terceiros ou envolve a exposição de outras pessoas a atos de natureza sexual.

A melhor regra é quanto mais público e visível for o local, maior é o risco de existirem consequências legais.

Portanto, se a dúvida é se existe uma espécie de "lei do sexo no carro" em Portugal, a resposta é não. Não há uma proibição específica que transforme automaticamente essa situação num crime.

Mas isso também não significa que seja possível fazer qualquer coisa dentro de um carro estacionado na rua sem consequências. As circunstâncias concretas são determinantes.

Nota: esta é uma explicação geral da legislação portuguesa e não substitui aconselhamento jurídico.