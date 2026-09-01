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Sexo dentro do carro é proibido em Portugal? Saiba o que diz a lei

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pplware

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  1. Vroom says:
    1 de Setembro de 2026 às 21:33

    É teste à suspenção. Hahaha

    Responder
  2. Eu says:
    1 de Setembro de 2026 às 22:52

    E no jardim de casa, também posso? Sim, desde que o vizinho não consiga ver.
    E na rua atrás de um poste? Sim, se for um rua muito pouco movimentada.
    Na mata? Se não houver guardas florestais pela zona.
    No cinema, também se pode? Sim, se for um filme com pouca gente.
    Lol…com cada pancada esta gente.

    Responder
  3. PorcoDoPunjab says:
    1 de Setembro de 2026 às 22:58

    Ena, Portugal tem leis.
    Quem diria tal coisa.
    Fui apanhado de surpresa.
    Já agora, servem para alguma coisa?

    Responder

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