Devido às sanções, tanques russos usam chips de eletrodomésticos

A situação económica na Rússia não está nada favorável, pois a guerra que Vladimir Putin iniciou contra a Ucrânia originou uma série de pesadas sanções por parte dos vários países em todo o mundo, como forma de estes se mostrarem contra o conflito.

As sanções têm tido um impacto significativamente pesado em vários setores, entre eles o tecnológico. Desta forma, as novas informações indicam que já há tanques russos que usam chips de eletrodomésticos devido à falta dos componentes mais específicos.

Infelizmente a guerra na Ucrânia não parece ter um fim à vista num futuro próximo. No entanto praticamente o mundo inteiro está unido na missão de castigar a Rússia e tentar que, assim, haja algum desequilíbrio na estrutura de combate do país invasor.

Tal como temos vindo a referir, praticamente todos os dias existem novas sanções aplicadas à Rússia, especialmente no setor dos chips eletrónicos. Neste sentido, grandes e importantes marcas tecnológicas já mostraram cartão vermelho à conduta de Vladimir Putin, através da retirada dos seus produtos e suspensão dos negócios feitos no país. Ainda recentemente informávamos que o Reino Unido retirou à Rússia o acesso à arquitetura ARM. E as consequências dessa e de outras decisões já se fazem sentir.

Tanques russos usam chips de eletrodomésticos

De acordo com as mais recentes informações, devido a estas sanções que comprometem seriamente o fornecimento de componentes, os tanques russos estão agora a usar chips de eletrodomésticos.

Segundo as declarações da secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, ao Comité de Apropriações do Senado, nesta quarta-feira, a Rússia está a usar chips que se destinam a eletrodomésticos para reparar o seu hardware militar. Raimondo referiu que:

Temos relatos ucranianos de que, quando encontram equipamentos militares russos no solo, estes estão repletos de semicondutores que tiram de máquinas de lavar a loiça e de frigoríficos.

A secretária do Comércio referiu ainda ao Comité que as exportações de tecnologia dos EUA para a Rússia já caíram cerca de 70%, devido às sanções:

A nossa abordagem foi recusar tecnologia à Rússia - tecnologia que iria prejudicar a sua capacidade de manter uma operação militar. E é exatamente isso que estamos a fazer.

É possível que, sem as condições devidas, e sem arranjar alternativas viáveis, muitos dos equipamentos de guerra russos possam deixar de ter a eficácia esperada. Vamos é aguardar que tal ajude a que esta guerra acabe rapidamente.