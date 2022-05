Steve Jobs não queria um cartão SIM físico no primeiro iPhone

Embora agora os iPhones não precisem de um cartão SIM físico, até há poucos anos o eSIM ainda não era uma realidade. No entanto, não foi por falta de vontade de Steve Jobs.

Aparentemente, o pai da Apple queria que esta mudança tivesse chegado logo no primeiro smartphone assinado pela empresa.

A possibilidade de optar por eSim, ao invés de um cartão SIM físico, está disponível para os iPhones desde 2018. Embora ainda seja possível utilizar um cartão físico, de acordo com vários relatórios, a Apple poderá começar a vender smartphones sem essa possibilidade.

Apesar de ser recente, sabe-se agora que Steve Jobs já queria que os iPhones fossem vendidos sem cartão SIM desde o início, há mais de 15 anos. No entanto, os engenheiros que trabalhavam com ele, na altura, tiveram de o convencer a esquecer a ideia, uma vez que a tecnologia ainda não era viável.

Além disso, em 2007, Steve Jobs também sonhou um iPhone sem de ecrã inteiro e sem quaisquer portas ou aberturas. No entanto, assim como aconteceu com eSIM, a tecnologia necessária para concretizar isso, na altura, não estava ainda disponível.

Voltando ao eSIM, mesmo agora, 15 anos depois da vontade do pai da Apple, a empresa não consegue garantir a usabilidade do cartão SIM virtual, uma vez que está dependente das operadoras. Isto é, os utilizadores não conseguem optar pelo eSIM se a sua operadora não der suporte à funcionalidade. Ainda assim, a mudança da Apple, em 2018, motivou as operadoras a acelerarem o suporte, bem como empresas Android a adotarem a funcionalidade.

Embora possa utilizar, caso queira, um eSIM, a Apple ainda não possui a tecnologia plenamente implementada para que possa eliminar, de forma confortável, o cartão SIM físico dos seus iPhones.

Se dúvidas houvesse, esta seria mais uma oportunidade para perceber que Steve Jobs era, efetivamente, um visionário, que contribuiu em muito para o mundo tecnológico.

