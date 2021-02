Deveriam as fabricantes limitar a compra de hardware para minerar criptomoedas?

As criptomoedas estiveram um pouco na sombra nos últimos anos. No entanto, desde há alguns meses para cá valorizaram bastante e, assim, voltaram a tornar-se num dos temas mais populares da atualidade. Mas essa realidade tem provocado uma escassez de equipamentos destinados à mineração, o que deixa alguns consumidores frustrados por não conseguirem adquirir uma unidade, por exemplo, de placas gráficas mais recentes.

Neste sentido, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se as fabricantes deveriam limitar a compra de hardware para minerar criptomoedas. Participe!

Neste momento um Bitcoin (BTC) vale quase 40 mil euros, enquanto que um Ethereum (ETHER) vale perto de 1.500 euros. Portanto, estamos a falar de valores elevados e bastante aliciantes que motivam o frenético interesse pelos utilizadores pela mineração de criptomoedas.

Já aqui falámos de vários exemplos dessa loucura quase descontrolada na busca de moedas digitais. Um deles foi a descoberta de um sistema com 78 placas gráficas GeForce RTX 3080 capaz de minerar o equivalente a 128 mil dólares por ano. Foi também notícia que uma empresa anónima comprou 20 mil máquinas para minerar Bitcoins na Sibéria. Mais recentemente demos ainda conta que alguns cibercafés asiáticos se estão a transformar em sistemas de mineração de criptomoedas.

Devido então a esta crescente prática de mineração, há já locais no Irão que sofrem cortes de luz.

Mas a grande consequência está na escassez de hardware, o que tem levado também à procura por portáteis com as novas GeForce RTX 30. Assim, quem pretende hardware para outros fins que não a mineração, está a deparar-se com uma tarefa complicada. Isto porque ou não há stock, ou as unidades que ainda existem estão muito mais caras do que o preço inicial.

Alguns consumidores defendem que a solução para este problema passaria pelas próprias fabricantes que deveriam intervir e limitar a compra em massa destes equipamentos. Desta forma, diga-nos qual a sua opinião sobre este assunto.

Participe na nossa questão desta semana

Deveriam as fabricantes limitar a compra de hardware para minerar criptomoedas? Sim. (63%)

Não. (37%) Total Votos: 564 Loading ... Loading ...

