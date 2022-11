CPUs Intel Xeon vão chegar bloqueados e o utilizador tem que pagar para os personalizar

Recentemente a Intel anunciou os seus novos processadores de alto desempenho profissionais da linha Intel Xeon e estes são sempre equipamentos do interesse dos utilizadores que apreciam o segmento hardware.

No entanto, as mais recentes informações mostram que estes poderosos CPUs vão chegar ao mercado 'bloqueados', sendo que o consumidor terá que pagar um valor extra para os personalizar e usufruir ao máximo de todo o poder que estes chips podem oferecer. Vamos então conhecer melhor o novo serviço "On-Demand" da empresa de Pat Gelsinger.

Terá que pagar para usufruir ao máximo dos Intel Xeon

Dados recentes dão conta que os novos CPUs Intel Xeon vão chegar ao mercado bloqueados de fábrica. E caso o cliente queira que os mesmos funcionem melhor e pretendam personalizá-los, terão que pagar um valor extra para tal.

O serviço da empresa californiana designa-se Software-Defined Silicon (SDSi) e é também conhecido como "Intel On-Demand". Trata-se de uma nova forma de a fabricante de Pat Gelsinger estrear no mercado estes processadores e o objetivo é permitir que os consumidores comprem estes chips e consigam obter mais ou menos recursos consoante o valor pago.

Em termos simples, o consumidor compra o processador com todas as capacidades para funcionar a 100%. No entanto a Intel vai limitar esse funcionamento, desbloqueando as funcionalidades e recursos de acordo com as necessidades do próprio consumidor, mas apenas se o mesmo pagar por esse desbloqueio.

Para já a Intel não forneceu muitos mais detalhes, mas sabe-se que os primeiros modelos devem chegar no início do próximo ano e, como tal, os interessados devem já estar a contar com este serviço.

As funcionalidades que a Intel disponibiliza a partir do serviço "On-Demand" são o Intel Software Guard Extensions (de segurança), o Dynamic Load Balancer, o Intel In-Memory Analytics Accelerator e ainda o QuickAssist Technology.