Black Friday: 8 gadgets para comprar na FNAC com descontos até mais de 60%

A Black Friday é só amanhã, mas são muitas as lojas que já têm as suas promoções a decorrer. É importante que, antes de fazer uma compra, tenha noção de que o desconto é realmente interessante. Para o ajudar, fomos até à FNAC e descobrimos alguns produtos tecnológicos com bons preços e bons descontos.

Venha conhecer a nossa seleção e faça boas compras.

Auscultador Gaming HyperX Cloud II - Gun Metal

O HyperX Cloud II dispõe de um dispositivo de controlo avançado de áudio USB, com um design inovador que amplifica o áudio e a voz garantindo uma excelente experiência de jogo.

Poderá ouvir o que nem imagina

O dispositivo independente que controla o volume do áudio e do microfone permite que ajuste não apenas o volume do áudio, mas também o volume do microfone, além de poder facilmente alternar entre o Som Surround 7.1 ou ligar e desligar o microfone.

Estes auscultadores HyperX Cloud II que custam 99,99 €, estão disponíveis atualmente por 49,99 €, com um desconto de 50%.

Auscultador Gaming HyperX Cloud II - Gun Metal

Monitor Gaming LG UltraGear QHD 32GN600-B - 32"

O monitor LG UltraGear tem uma velocidade ultrarrápida de 165 Hz – o que faz com que as imagens sejam muito mais fluídas, sem cortes, para não comprometer a performance durante os jogos. Além disso, a taxa de atualização é de 1m MBR o que permite uma jogabilidade mais suave, reduzindo o desfoque.

O LG UltraGear QHD 32GN600-B de 32" está disponível por 199,99 €, com desconto aplicado de 35,5%.

Monitor Gaming LG UltraGear

Asus F515FA-30ALHDSX1 + Mochila + Rato

O computador portátil Asus F515FA-30ALHDSX1 vem equipado com um processador Intel Core i3-10110Ue uma placa gráfica integrada Intel UHD Graphics.

O ecrã é de 15,6" com resolução FullHD com câmara de 720p. Tem 1 porta USB Tipo-C, 1 USB 3.2 e 2 USB 2.0, 1 porta HDMI e ainda jack de áudio de 3,5mm. O sistema operativo é o Windows 11 Home (modo S).

O computador que custava 449,99 €, está agora disponível por 349,99 €, com oferta de uma mochila e um rato.

Asus F515FA-30ALHDSX1 + Mochila + Rato

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

Outra sugestão no universo dos computadores portáteis com um desconto que vale a pena aproveitar, vai para o Lenovo IdeaPad 3 15ITL6.

Vem equipado com processador Intel Core de 11.ª geração e placa gráfica integrada Intel Iris X. Para garantir a sua privacidade, o obturador integrado do IdeaPad 3i Gen 6 (15″ Intel) alivia a ansiedade de saber se a sua câmara ainda está ligada após uma videochamada.

Conta ainda com as seguintes interfaces de ligação: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b, 1x Jack 3.5mm.

O Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 está atualmente disponível por 399 €, já com Windows 11 Home integrado.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

Huawei MateBook D14

Os computadores portáteis da Huawei têm sido uma das grandes apostas da fabricante no nosso mercado, com qualidade mais do que aprovada aqui no Pplware. O MateBook D14 está equipado com um ecrã IPS de 14" com resolução de 1.920 x 1.080 píxeis e as molduras foram reduzidas para apenas 4,8 mm, tornando o ecrã FullView quase infinito.

Traz um processador Intel Core i7-1165G7 e uma placa gráfica Intel iris Xe Graphics. Além disso, tem um SSD de 512 GB e Windows 11 Home. Oferece 1x USB-C, 2x USB 3.2, USB 2.0, 1x HDMI e jack 3.5mm.

Este computador pode ser adquirido atualmente com um desconto de 34,80%, pelo preço de 749,99 €.

Huawei MateBook D14

Monitor Gaming AOC Q27G2E/BK - 27"

O Q27G2U é o mais recente monitor plano da AOC que vem com uma alta taxa de atualização de 144Hz. Com 1ms de tempo de resposta e tecnologia FreeSync Premium garante imagens suaves e nítidas, tornando os jogos que requerem uma maior capacidade de equipamento mais agradáveis, assegurando também a competitividade contra vários jogadores.

Este monitor que custava 299,99 €, está agora disponível por 179,99 €.

Monitor Gaming AOC Q27G2E/BK - 27"

Rato Wireless Gaming Logitech G703

O rato wireless Logitech G703 possui tecnologia PowerPlay que garante uma autonomia elevada. Além disso, combina conforto, durabilidade e desempenho para conseguir a melhor performance.

Disponível inicialmente por 109,99 €, este rato está com uma promoção de 63,60%, podendo ser agora adquirido por 39,99 €.

Rato Logitech G703

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

O Samsung Galaxy Tab S8 Ultra tem ecrã de 14,6" Super AMOLED com 2560x1600 píxeis e taxa de atualização até 120Hz. Tem 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Este modelo conta com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2.

Na frente tem duas câmaras de 12 MP e na traseira tem também duas câmaras, uma de 13 MP e outra de 6 MP. A bateria é de 11020 mAh.

De notar que este tablet da Samsung é um equipamento com preço bastante elevado, de 1.329,99 €, podendo agora ser adquirido por 979 €.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Aproveite ainda outros produtos em promoção na Black Friday da FNAC.