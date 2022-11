Com os carros elétricos a conquistar o mercado, as marcas estão a mudar o seu modelo de negócio e a criar novas oportunidades. Da mesma forma que estes têm agora atualizações periódicas, há também um novo leque de serviços e extras que podem ser comprados ou simplesmente subscritos.

A Mercedes é a mais recente a entrar neste mercado de extras e subscrições, com uma novidade. Está a dar aos condutores a possibilidade de subscreverem um serviço para dar mais potência ao motor do seu carro elétrico.

A criação de modelos de subscrição de extras para os carros elétricos não é nova. É já praticada em várias marcas, mas sempre focada em dar aos utilizadores funcionalidades associadas a sistemas de entretenimento ou elementos de conforto adicional.

Agora, a Mercedes resolveu mudar o paradigma e bloquear parte da potência do motor elétrico dos seus carros. Para remover esta limitação, e conseguir um pouco mais potência, os condutores têm de subscrever um extra que, neste caso, custa 1200 dólares anuais.

Ao pagar este extra anual, a Mercedes promete um ganho de potência e aceleração nos seus carros elétricos. Isso vai refletir-se no aumento da velocidade máxima e na redução de 1 segundo a atingir os 100 km/h. A marca descreve estas melhorias da seguinte forma:

Libertar o desempenho aprimorado para o carro

Melhoria notável na aceleração de 0,8 a 1,0 segundos (0-100km/h)

Ajuste da curva característica do motor, torque e potência máxima

Maior aceleração disponível independentemente do programa de condução DYNAMIC SELECT

Os valores destes ganhos e melhoria dependem naturalmente do motor elétrico e do modelo em que estão aplicados. A marca tem uma tabela com toda a informação no site onde o extra pode ser comprado.

O mais curioso e que pode chocar os condutores, é que este upgrade não implique nenhuma intervenção física no carro da Mercedes. Naturalmente, que o mesmo acontece nas restantes marcas como a BMW e os seus bancos aquecidos, ou com a Tesla e o seu AutoPilot ou outros extras.

Esta é uma nova realidade e que muda por completo o modelo a que estamos habituados para os carros. Tudo passará no futuro por uma subscrição e uma mensalidade, que pode ser aumentada ou reduzida de acordo com a vontade do condutor.