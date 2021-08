AMD já tem 22,5% de participação no mercado de processadores x86

O segmento dos processadores é dominado pela Intel e pela AMD, apesar de a primeira dominar claramente este mercado. No entanto a empresa de Lisa Su tem mostrado que está na luta e, aos poucos, vai conseguindo firmar uma posição segura neste setor.

Agora, de acordo com os dados recentes, a AMD já detém 22,5% de participação no mercado no que respeita aos processadores x86.

AMD continua a crescer no mercado dos processadores

A AMD tem muitas razões para festejar. Não só pelos poderosos equipamentos que tem lançado no mercado, ao nível de processadores e chips gráficos, mas também porque os resultados são verdadeiramente animadores para os lados da marca de Santa Clara.

Segundo os dados apurados pela Mercury Research, empresa de pesquisa de mercado sobre hardware, a AMD já detém 22,5% de participação no mercado dos processadores x86 neste segundo trimestre de 2021.

Claro que a Intel ainda domina com 77,5% de quota, no entanto estes resultados mostram que a AMD tem evoluído e crescido, conquistando assim algum mercado que pertencia à rival. No primeiro trimestre, este valor era de 20,7%, portanto a empresa cresceu 1,8% no atual trimestre e 4,2% numa comparação ano a ano.

A empresa de Lisa Su não atingia um valor tão alto desde o ano de 2007, ou seja, há já 14 anos. E mesmo com o problema da escassez de componentes, a empresa ainda conseguiu enviar uma significativa quantidade de chips para os consumidores.

Os especialistas indicam que este crescimento se deve essencialmente à melhoria da qualidade dos seus CPUs Ryzen. E a AMD tem planos para lançar novos processadores e placas gráficas já em 2022.

No entanto, mesmo que este sejam números animadores, ainda não chegam para bater o recorde da empresa conquistado no quatro trimestre de 2006, onde detinha 25,3% do mercado.

AMD ou Intel? Qual é atualmente a melhor marca de processadores?