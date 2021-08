O Wear OS tem estado em destaque nos últimos dias. Com o lançamento do Galaxy Watch 4 da Samsung chegou o primeiro smartwatch com a nova versão deste sistema da Google dedicado aos relógios inteligentes.

Desde que esta versão foi apresentada que havia a questão do que iria acontecer com a versão anterior. A Google revelou agora mais dados e mostrou que afinal o Wear OS 2 vai receber novidades e assim dar uma nova vida a muitos smartwatches.

Se o foco tem sido a nova versão criada em parceria com a Samsung, a verdade é que muitos querem parte dessas melhorias nos seus smartwatches atuais. A Google não tinha mostrado o que iria acontecer a esta versão, que aparentava ser abandonada.

Agora isso está finalmente esclarecido de forma clara e direta, com uma publicação que a gigante das pesquisas fez numa das suas páginas de suporte. Mostrou de que forma o Wear OS vai ainda ser melhorado, recebendo novidades que há muito eram esperadas

Em primeiro lugar está o Google Pay, que chega a muitos mais países, onde ainda não tinha uma presença. Até agora apenas podia ser usado no smartphone, sendo em breve alargado a qualquer smartwatch. Infelizmente, Portugal ainda não está nesta lista de países.

Há ainda alterações na app Mensagens, que vai ser atualizada e receber algumas novidades. Passa a ser sincronizada com o smartphone Android e assim permitir aos utilizadores responder diretamente do seu relógio a todas as mensagens recebidas.

Para além destas duas novidades nas apps e serviço Google disponíveis, há mais novidades e atualizações. A Google garantiu que muitos dos seus parceiros vão melhorar as suas propostas e apresentar apps mais modernas e que tiram o máximo dos smartwatches, como se viu com o Spotify.

Estas atualizações ainda não têm data para chegar, mas são sem qualquer dúvida uma excelente notícia para quem tem um smartwatch com Wear OS. A possibilidade de atualização não será possível, mas assim consegue manter-se atual e com as melhores funcionalidades.