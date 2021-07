AMD quer lançar a nova linha de processadores Ryzen e gráficas Radeon em 2022

A AMD é cada vez mais uma marca apreciada pelos consumidores, sobretudo no que respeita aos seus processadores. A fabricante norte-americana tem conquistado cada vez mais terreno no mercado dos CPUs, apesar de ainda não ter conseguido destronar a Intel. Por outro lado, no segmento dos chips gráficos, a marca de Lisa Su segue firma atrás da Nvidia.

Mas o objetivo é crescer cada vez mais e, assim, a AMD confirmou que pretende lançar os seus novos processadores Ryzen e gráficas Radeon já no próximo ano de 2022. Estes equipamentos já trarão, respetivamente, as arquiteturas Zen 4 e RDNA 3.

Receita da AMD aumentou 99% no segundo trimestre

A AMD revelou os seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2021 onde anunciou que foram superadas todas as expetativas dos analistas do mercado.

De acordo com o que foi divulgado, a empresa conseguiu uma receita de 3,9 mil milhões de dólares no trimestre, o que representa a maior taxa de lucro de toda a sua história. Este valor corresponde então a um aumento de receita ano a ano de 99%. O valor, no entanto, é atribuído às estratégias de sucesso adotadas pela fabricante.

AMD quer lançar novos Ryzen e Radeon em 2022

Lisa Su, CEO da AMD, também apresentou os planos da empresa para o próximo ano. E as revelações feitas aos investidores confirmaram os rumores de que a fabricante pretende lançar as suas novas arquiteturas Zen 4 e RDNA 3 no próximo ano de 2022. E estas tecnologias vão estar assim, respetivamente, integradas nas novas linhas de processadores Ryzen e placas gráficas Radeon.

Segundo a executiva:

Estamos no percurso do cronograma de lançamento da nova geração de produtos para 2022, incluindo os CPUs Zen 4, fabricados no processo de 5nm, e as GPUs RDNA 3.

Para já não foram adiantados muitos mais pormenores. Mas de acordo com os rumores, para a nova família de processadores Ryzen, a AMD utilizará o socket LGA, o mesmo usado pela rival Intel. Espera-se que a fabricante lance duas linhas Ryzen em 2022. Uma baseada em Zen 3 e a dedicada aos desktops com arquitetura Zen 4 que deve chegar com gráficos integrados.

Por outro lado, a arquitetura RDNA 3 moldará as novas gráficas Radeon RX 7000, construídas num processo de fabrico de 5 nanómetros. Os rumores indicam que estas GPUs serão mais escassas do que os CPUs. Estima-se ainda que o modelo topo de gama ofereça até 40% mais performance em relação à RX 6900 XT, o que ajudará o equipamento a superar os da Nvidia.