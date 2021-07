Os desenvolvimentos do Chrome mostram que a Google está constantemente a tentar melhorar o seu browser. Não se limita a torná-lo como uma ferramenta mais eficaz e mais rápida a navegar na Internet, mas vai mais longe e aposta em novas funcionalidades.

Uma das que foi recentemente conhecida mostra que em breve este browser vai ganhar ainda mais ferramentas. O Chrome vai em breve conseguir ser mais produtivo com uma ferramenta para captar imagens e até uma integração com o Google Lens.

Com cada vez mais funcionalidades, o Chrome consegue manter o seu estatuto de browser mais usado na Internet. Estas tendem a aparecer de forma recorrente, com a Google a prepará-las discretamente, em testes nas versões Beta, Dev e Canary.

Mais simples captar imagens no Chrome

A primeira novidade vem dar ao Chrome uma ferramenta que era muito pedida e que, na verdade, já existia neste browser. Falamos na possibilidade de captar imagens, sem recorrer a qualquer aplicação externa.

Sempre que quiserem, os utilizadores vão poder aceder ao menu de partilha e escolher aqui a opção Screenshot. De imediato a página que está a ser visitada será transformada numa imagem, que depois poderá ser enviada para qualquer outra app ou contacto.

Pesquisa no Google Lens neste browser

A segunda novidade foca-se na pesquisa, onde a Google tem tanta experiência. Neste caso não será a normal pesquisa de texto, mas sim a integração com uma das melhores ferramentas do Android. Falamos do Google Lens, que olha para as imagens e retira delas o máximo.

Desta vez, e do que pode ser visto, esta será uma opção presente no menu de contexto do próprio browser. Ao ser aberto sobre uma imagem, irá mostrar a opção para pesquisar a mesma com o Google Lens. Deverá depois abrir um novo separador com toda a informação.

Por agora, e do que se sabe, estas duas novidades estão a ser preparadas para serem trazidas para os normais testes do Chrome. A Google mostra assim que consegue trazer novidades para o Chrome, ainda que as obtenha de outros browsers como o Edge ou movendo-as de áreas menos visíveis dentro da sua proposta.