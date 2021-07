Xbox Series X/S são as consolas mais vendidas da Microsoft no mesmo período das anteriores

Mesmo durante uma forte escassez de componentes tecnológicos, muitos produtos continuam a mostrar grandes resultados no que toca às vendas. E é o caso das consolas Xbox Series X e Series S da Microsoft.

Recentemente revelámos que a venda destes equipamentos superou em 200 milhões de dólares a PlayStation 5 da Sony nos EUA. E de acordo com novos dados, as Xbox Series X/S são as consolas da Microsoft que mais venderam comparativamente ao mesmo período de venda dos modelos anteriores.

Xbox Series X/S são campeãs de vendas

Os fãs da Xbox têm agora mais do que motivos para festejar. Segundo as informações reveladas recentemente, as consolas Series X/S foram as mais vendidas da Microsoft em comparação com os modelos anteriores no mesmo período.

A novidade foi divulgada numa videoconferência pelo CEO da empresa de Redmond, Satya Nadella ao afirmar que:

Todos somos interessados nos jogos. As Xbox Series X e S são as nossas consolas de venda mais rápida de todos os tempos, com mais consolas vendidas até hoje do que qualquer geração anterior.

Segundo os resultados, estima-se que tenham sido vendidas 6,5 milhões de consolas Xbox da nova geração em todo o mundo até ao dia 30 de junho. Esta expetativa é lançada por Daniel Ahmad, analista da Niko Partner. O analista adianta que, no mesmo período, a Xbox One vendeu 5,7 milhões de unidades e a Xbox 360 vendeu 5 milhões.

Estes surpreendentes dados surgem depois que a Xbox revelou resultados muito positivos no último trimestre, com uma receita de jogos a crescer 11% para 357 milhões de dólares. Por sua vez, a Microsoft registou um aumento de 172% no hardware da Xbox, devido à venda das consolas Series X/S.

Leia também: