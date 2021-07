PlayStation 5 já vendeu mais de 10 milhões de unidades em todo o mundo

A consola do momento chama-se PlayStation 5 e pertence à gigante Sony. A mudança face à antecessora, a PS4, foi interessante, especialmente ao nível do design.

A PS5 foi lançada em novembro do ano passado é já a consola que mais rapidamente vendeu na história da Sony Interactive Entertainment (SIE).

PlayStation 5: A consola que vendeu mais rapidamente na história da Sony

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou hoje que, até ao dia 18 de julho deste ano, foram vendidas mais de 10 milhões de unidades da PlayStation 5 em todo o mundo, o que significa que esta é a consola que mais rapidamente vendeu na história da SIE.

A SIE anunciou também que a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, desenvolvido pela Insomniac Games, já ultrapassou os 6.5 milhões de cópias vendidas desde que foi lançado, no passado dia 12 de novembro, e que MLB The Show 21, que traz a ação autêntica do basebol para a casa dos jogadores, é o título que mais rapidamente vendeu na história da franquia com mais de 2 milhões de cópias* vendidas em todas as plataformas.

A Sony Interactive Entertainment anunciou também que o Returnal, um jogo de ação roguelike na terceira pessoa que foi desenvolvido pela Housemarque, já vendeu mais de 560 000 cópias desde que foi lançado no passado dia 30 de abril em exclusivo para a PlayStation 5.

Já o divertido Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, também ele desenvolvido pelo conceituado estúdio Insomniac Games, vendeu mais de 1.1 milhões de cópias* em todo o mundo desde que foi lançado, no passado dia 11 de junho.

É ainda de lembrar o lançamento de alguns exclusivos muito aguardados dos PlayStation Studios, como o novo God of War dos Santa Monica Studios, o Gran Turismo 7 da Polyphony Digital, e o Horizon Forbidden West da Guerrilla Games. Também de realçar os aguardados lançamentos de alguns títulos de parceiros da SIE, como o do Battlefield 2042 da Electronic Arts, o do DEATHLOOP da Bethesda, o do Far Cry®6 da Ubisoft e o de Kena: Bridge of Spirits da Ember Lab.