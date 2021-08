A Google está constantemente a trabalhar para tornar o Chrome um browser ainda melhor. Se os seus esforços se focam na usabilidade, há uma parte importante que procura tornar esta proposta mais seguram em vários aspetos.

Com a presença de sistemas biométricos nos smartphones, abrem-se novas áreas que podem ser exploradas para este componente. A Google parece ter consciência disso e tem em testes uma novidade que poderá ser usada diretamente nos separadores anónimos, para ter ainda mais segurança.

Apesar de serem criados para não deixar qualquer rasto de utilização nos dispositivos, os separadores anónimos não trazem qualquer segurança aos utilizadores. Estão disponíveis para todos acederem, algo que nem sempre é pretendido.

Para trazer alguma proteção adicional, a Google estará agora a trabalhar numa nova funcionalidade para o seu browser. Quer limitar o acesso aos separadores anónimos, forçando que estes sejam bloqueados por medidas de autenticação biométrica.

Esta novidade está já presente na atual versão Canary do Chrome, tendo de ser ativada por uma simples flag neste browser da Google. Com o nome "Enable device reauthentication for Incognito", esta precisa ser ativada para passar a ter disponível uma nova opção na área Privacidade e segurança.

Desse momento em diante, o Chrome passará a exigir aos utilizadores que se autentiquem sempre que tentarem aceder aos separadores anónimos. Esta autenticação poderá ser feita com recurso à impressão digital ou ao reconhecimento facial.

Por agora, e como dissemos, está limitada à versão Canary do Chrome, ou seja, em testes iniciais. Curiosamente pode ser explorada já no iOS, não estando acessível a opção de ativação no Chrome. Provavelmente na próxima atualização tudo mudará.

Não sendo uma mudança radical no Chrome, esta novidade traz uma maior proteção a este browser da Google. Deverá ser uma funcionalidade a ser desenvolvida e a ser disponibilizada a todos num futuro próximo, garantindo assim uma segurança adicional.