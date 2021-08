Dica: Como instalar apenas apps da Loja da Microsoft no Windows 11

Quando mostrou o Windows 11, a Microsoft prometeu uma loja de apps completamente renovada e com muitas novidades em várias áreas. É aqui que vai ser possível instalar as esperadas apps do Android, que vão mudar este sistema operativo.

Com esta loja pronta a servir os utilizadores, a Microsoft tenta que seja a sua opção principal para ter novas apps. Uma das opções para isso é a possibilidade de instalar apenas apps da Loja da Microsoft no Windows 11. Veja como fazer.

A Microsoft tem melhorado de forma completa a sua loja de apps para o Windows. Com cada vez mais ofertas, os utilizadores podem encontrar nesta montra quase todas as apps que precisam para ter o Windows 11 e as versões anteriores a funcionar da forma perfeita.

Para se implantar esta loja precisa de vencer os hábitos que se foram acumulando ao longo dos anos nos utilizadores. Estes encontram as suas apps na Internet, quase sempre nos locais oficiais e que inspiram confiança para a sua instalação.

Algo que os utilizadores podem fazer para se protegerem é limitar as fontes de instalação, deixando apenas aberta a porta à utilização da loja da Microsoft no Windows 11. Para isso abram as Definições e depois escolham a opção Aplicações.

Na lista de opções que surgem do lado direito, nesta nova configuração que o Windows 11, devem escolher a que está no topo. O seu nome é Aplicações e funcionalidades. Aqui vão abrir uma nova área, onde têm no topo a opção que procuram.

Vão ter 4 opções presentes, desde a possibilidade de usar qualquer fonte até forçar apenas a loja da Microsoft. Pelo meio podem usar fontes externas e alertar se existirem apps similares ou alertar se existir essa app na loja da Microsoft.

Após terem esta opção ativa, as instalações de apps no Windows 11 ficam limitadas à loja de apps da Microsoft. Caso usem um exe ou um msi, vai surgir no ecrã um alerta a indicar que não pode ser instalada por não ser verificada pela Microsoft.

Vai estar presente um botão com a possibilidade de aceder à loja da Microsoft e aceder a essa app para instalar no Windows 11. Se preferirem podem aceder diretamente às Definições e alterar diretamente a configuração da origem das apps.

É desta forma simples que podem controlar a instalação de app no Windows 11, forçando que a fonte destas seja a loja de apps da Microsoft. Têm uma garantia grande de segurança e de que os programadores estão a ter cuidados extra para os utilizadores.