As principais novidades do WhatsApp têm-se focado nas apps móveis, dando-lhes funcionalidades únicas e que melhoram o serviço de forma única. Estas tomam forma nas suas versões de teste e rapidamente ficam maduras para todos usarem.

Claro que muitas destas novidades são transportadas para as restantes versões, para uma experiência transversal. A mais recente chegou agora, para a versão web do WhatsApp, dando a possibilidade de editar imagens.

Esta novidade que a versão web do WhatsApp traz agora não é algo totalmente novo neste serviço de mensagens. Há vários anos que está presente nas versões móveis e que é usada por muitos utilizadores nos smartphones.

Com a versão 2.2130.9, a que temos acesso no browser, o WhatsApp trouxe finalmente o que muitos esperavam para a versão web. Sempre que for adicionada uma imagem para ser partilhada, temos agora um editor com a possibilidade de alterar e complementar esse elemento.

Nesta nova interface os utilizadores podem adicionar vários elementos que embelezam qualquer imagem. Pode ser recortada ou ajustada ao tamanho que os utilizadores querem. Estas ficam de imediato aplicadas e são assim enviadas.

Outro ponto interessante, e com cada vez mais utilização, são os emojis e os autocolantes do WhtsApp. Estes podem ser escolhidos e colocados em qualquer lugar da imagem, tendo ainda a capacidade de serem redimensionadas, para se ajustarem ao que o utilizador quer exprimir.

Há ainda a possibilidade de colocar texto nessas mesmas imagens, para destacar os pontos pretendidos. Estes podem ser complementados com desenhos e com elementos mais estranhos. Todos servem para mudar a imagem e, principalmente, para a destacar e tornar mais apelativa.

Esta é uma novidade que estará a ser lançada de forma gradual aos utilizadores, como é normal nestes casos. Para testar a sua presença é só iniciar a partilha de uma imagem, vendo se está presente a ova interface. É uma mudança pouco importante, mas que destaca este elemento e melhora ainda mais a partilha de imagens no WhatsApp.