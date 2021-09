AMD e MediaTek podem estar prestes a criar uma empresa juntas

O mundo da tecnologia é uma autêntica roda viva de transformações. E apesar de haver alguma rivalidade entre determinadas marcas, há também espaço para que se unam em diferentes projetos onde todos fiquem a ganhar.

Agora, de acordo com as mais recentes informações reveladas, parece que a AMD e a MediaTek estão em negociações para formar uma joint venture, ou seja, uma empresa conjunta.

AMD e MediaTek podem estar a negociar para abrir uma empresa

A AMD já trabalha em conjunto com a Samsung no segmento dos processadores para dispositivos móveis. Mas, as mais recentes informações revelaram que a empresa norte-americana estará a negociar um acordo com a taiwanesa MediaTek. O objetivo das conversações será a criação de uma empresa conjunta que vise o crescimento significativo da presença de ambas as potências no mercado dos equipamentos móveis.

Segundo os detalhes divulgados, esta parceria poderá ser alargada ao setor do desenvolvimento de SoCs (System-on-a-chip) personalizados com conetividade à tecnologia 5G, Wi-Fi e outros modems de conectividade de alta transmissão.

Assim, a joint venture entre a AMD e a MediaTek poderá resultar em dispositivos com núcleos de CPU de alto desempenho da marca taiwanesa e arquitetura gráfica RDNA da marca liderada por Lisa Su. Portanto será um passo importante na escalada da AMD no segmento de soluções portáteis, tornando-se numa concorrente mais direta de outros nomes, como a Samsung e a Qualcomm.

Além disso, esta parceria entre as duas gigantes da tecnologia irá certamente expandir a presença da AMD no mercado de equipamentos de baixo custo. E este é também o segmento onde muitos dispositivos móveis contam com chips da MediaTek. Por isso mesmo é que, segundo dados recentes, 43% dos smartphones em todo o mundo usam processadores da empresa de Taiwan.

Esta possível empresa conjunta poderá ainda incentivar a que surjam no futuro equipamentos portáteis com SoCs ARM. Para já ainda não foram revelados mais pormenores desta potencial coligação e nenhuma das empresas se pronunciou sobre o assunto.

