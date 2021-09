Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

É melhor instalar o iOS 15 de raiz ou atualizar apenas?

Bom dia, Agora que surgiu a atualização para o iOS 15 no meu iPhone 11 Pro, estava a pensar fazer uma instalação de raiz, basicamente com o intuito de tentar otimizar o sistema. Fará sentido? Há algumas vantagens em fazê-lo? Obrigado. Tiago Fontes

Resposta:

Tiago,

De facto, faz sentido fazer uma instalação limpa esporadicamente no iOS, quer seja para iPhone ou para iPad.

Com o passar do tempo, as diversas atualizações e instalação/desinstalação de apps vão acumulando algum lixo que poderá atrapalhar o rápido funcionamento do sistema.

Há, portanto, vantagens em fazer um procedimento de instalação limpa de tempos a tempos.

Temos um artigo que explica, detalhadamente, todos os passos necessários para fazer uma instalação limpa do iOS 15:

Há vários procedimentos para o fazer, mas sugerimos o que achamos mais prático e seguro.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual é a forma mais rápida de usar os emojis no macOS?

Olá pplware Utilizo diversos serviços de mensagens instantâneas no meu Mac e geralmente utilizo muitos emojis nas minhas mensagens. A forma como os costumo adicionar, é recorrendo à Touch Bar, mas embora esteja habituado a fazê-lo, parece-me um método pouco eficiente, embora até seja prático. Se considerar utilizar o atalho para os emojis em cada app IM, muitos têm uma organização um pouco diferente, e torna-se moroso estar a procurar nos vários grupos. A minha questão é, haverá alguma forma mais prática de adicionar emojis? Bruno L.

Resposta:

Bruno,

Sim, de facto existe uma forma diferente de adicionar emojis que, a meu ver, é ainda mais prática que a partir da Touch Bar. Em qualquer caixa de texto, basta premir a combinação de teclas Control + Option + Espaço, e surgirá uma caixa (género popup) com os vários grupos de emojis, incluindo a lista dos mais utilizados.

Dessa forma, é fácil e prático escolher emojis, sem ter de tirar os olhos do ecrã.

Aproveito ainda para dar a mesma dica para Windows, que também é possível. Para o fazer, basta premir a combinação de teclas Win + . e esperar que surja também um popup com toda a listagem de emojis.

[Respondido por Hugo Cura]

Que serviço de IPTV recomendam que subscreva?

Bom dia, Estou a ponderar aderir a um serviço IPTV e necessitava da vossa ajuda. Pretendo um serviço IPTV que contenha os canais "normais" que as operadoras disponibilizam (rtp, sic, tvi, hollywood, fox, axb, etc) e que tivesse ainda Sport tv, btv e eleven. Poderiam indicar as melhores listas IPTV legais com qualidade aceitável? Cumprimentos, Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Não conseguimos perceber pela sua mensagem se tem noção de algo básico que está associado aos serviços de IPTV.

Estes, na sua quase maioria, são serviços que não são legais e que estão a transgredir ao fornecer algo que deverá ser contratado diretamente pelo cliente aos operadores.

Repare que pergunta por um serviço que seja de qualidade e que tenha serviços que são cobrados diretamente ao cliente e não ao serviço.

Como deve calcular, não podemos fornecer-lhe esse tipo de informações e nem recomendar esse tipo de serviços, por duas razões simples.

A primeira porque estes serviços são ilegais e podem trazer problemas legais para os utilizadores que os contratem.

Em segundo lugar, e acredite que é mesmo assim, não temos conhecimento desses serviços porque simplesmente não os usamos.

[Respondido por Pedro Simões]

Como aceder a estas apps bloqueadas no meu Android?

Bom dia : Sendo leitor atento das vossas edições, tentei procurar um aplicativo que fosse capaz de retirar o código de 4 algarismos que aparece na maior parte das aplicações que tenho num telemóvel já com alguns anos mas que pretendia voltar a utilizar como segundo telemóvel. Acontece que há uma data de aplicações que não abrem por estarem bloqueadas por um pin de 4 algarismos que já não me lembro qual é. Neste sentido, tentei instalar a aplicação oops-aplock que li na vossa notícia em https://pplware.sapo.pt/smartphones-tablets/android/oops-applock-desbloquear-apps-com-os-botoes-de-volume/, mas acontece que tentando instalar a aplicação é complicada e diferente do vídeo que vocês publicaram nessa edição. Consigo criar um padrão de 3x no volume de som alto, mas depois vai-me para as configurações do próprio telemóvel e de facto nem aparecem 10% das aplicações que eu tenho instaladas.

Reparem nas fotos que envio que depois de colocar o código de 3x o volume para cima, aparece uma janela a dizer que no passo seguinte terei que escolher o acesso às aplicações (foto 1).

Na foto 2, aparece uma janela em que obrigatoriamente tenho que clicar em "grant". Depois disso sim (foto 3) escolho as aplicações e é aqui que não me aparecem todas as aplicações que estão bloqueadas e, aparecem apenas as principais do telemóvel. Assim, pretendo saber de que forma este desbloqueio pode ser quebrado e se conhecem mais alguma aplicação que seja possível fazer isso ou, de que forma poderei eu desbloquear a situação. Obrigado. Cumprimentos Nuno Motta

Resposta:

Nuno,

Do que vemos, a app que mostrou é dedicada a gerir o bloqueio do smartphone e não o acesso a aplicações do Android.

Além disso, não adianta querer configurar a app oops-aplock ou outra qualquer sem conseguir remover o bloqueio de 4 dígitos que tem aplicado.

Este deverá ser uma funcionalidade que ativou há algum tempo e que está a cumprir o seu papel, proteger o acesso às apps.

Assim, e reforçando a nossa ideia, sem recordar esse código não há muito que possa fazer. No entanto, isso não implica que vá ficar com o seu smartphone bloqueado.

Dado que o smartphone não é recente, poderá ser importante fazer uma reposição do mesmo e voltar a instalar as apps de que necessita

[Respondido por Pedro Simões]

Como ver as publicações que guardei no Instagram?

Olá, No Instagram tem uma bandeira debaixo das publicações das outras pessoas que é para guardar a publicação. Eu já guardei várias, mas o problema é que não sei como é que as posso ver. Podem ajudar? Andreia Correia

Resposta:

Andreia,

No Instagram, para aceder às publicações guardadas, deverá clicar na sua foto de perfil, no canto inferior direito e aceder ao seu perfil. Depois, deverá abrir o menu no canto superior direito nas 3 barras. Aí irá encontrar as publicações guardadas com o mesmo ícone da bandeira.

Além disso, pode criar pastas para organizar as publicações guardadas. Basta clicar em ‘+’, selecionar as publicações e clicar em seguinte. Depois deve escolher a imagem de capa da pasta e dar-lhe um nome.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar espaço numa conta de Gmail?

Olá Pplware, Sou vossa leitora há já vários anos e tenho usado muita da informação que publicam para conseguir resolver alguns problemas que vão surgindo no dia a dia. Hoje tenho em mãos um problem que precisa ver resolvido, pois está a limitar-me a utilização do Gmail, que uso de forma constante. Tenho a conta de Gmail a alertar-me para a falta de espaço, mas não queria estar a apagar mensagens de forma aleatória e nem sequer pagar para ter mais espaço. Assim, pergunto como poderei recuperar espaço nesta conta e manter assim o Gmail a funcionar sem estar preocupada com estes problemas. Francisca Monteiro

Resposta:

Francisca,

Como deve calcular, não consegue ganhar espaço no Gmail sem ter de apagar mensagens no serviço de email da Google. A única forma é mesmo comprando espaço.

Ora como disse que não o quer fazer, temos de eliminar mensagens, optando pelas maiores e que estão a ocupar mais espaço.

Estas não vão ser apagadas de forma aleatória, tendo a possibilidade de escolher quais as que quer eliminar.

Deixamos abaixo um artigo nosso, onde detalhamos a forma simples de recuperar o espaço que precisa no Gmail:

Escolha a forma como quer fazer a limpeza e aplique-a na sua conta do Gmail e rapidamente vai ter de volta o espaço que precisa.

[Respondido por Pedro Simões]

