É oficial: novos smartphones Redmi Note 9 chegam na próxima semana

A linha Redmi Note 9 da Xiaomi foi lançada inicialmente em abril deste ano, composta pelo Redmi Note 9 e pelo Note 9 Pro. Na última semanas muito se escreveu sobre um possível lançamento associado a esta linha e eis que a Xiaomi faz o anúncio oficial.

Segundo a publicação feita na rede social Weibo da Redmi, serão apresentados 3 novos modelos.

Novos smartphones preparam-se para chegar à linha Redmi Note 9

Depois de muitos rumores e muita especulação, a Xiaomi irá finalmente acabar com os segredos com a apresentação da nova série de smartphones Redmi Note 9 na próxima semana.

O anúncio foi feito na rede social chinesa Weibo há poucas horas e na própria página da Xiaomi na China. É assim, desta forma, que a Xiaomi confirma que serão três os dispositivos lançados, sendo que os rumores apontavam essencialmente para dois.

A fabricante chinesa acabou também por revelar algo que já era expectável. O design do novo Redmi Note 9 será partilhado em grande parte com o Xiaomi Mi 10T lite. Não se espera, no entanto, que os três modelos partilhem esta imagem, podendo a Xiaomi ter aproveitado outros chassis que já tenha alocados a outros modelos para os relançar nestes novos produtos.

Além da imagem que revela duas cores, o azul claro e o roxo, a Xiaomi não deixou mais informações relevantes neste anúncio.

O que esperar?

Tal como já foi referido, ao longo das últimas semanas temos visto a Internet a falar na chegada de dois e não de três modelos associados à linha Redmi Note 9. Em concreto, fala-se num modelo 5G com câmara de 108 MP e noutro 4G com bateria de 6000mAh. Mas haverá então um terceiro modelo, possivelmente também na era do 5G.

Ou seja, poderemos ter as versões Redmi Note 9 e Note 9 Pro 5G e uma outra versão “lite”.

O evento irá decorrer no dia 26 de novembro, às 12 horas de Lisboa.