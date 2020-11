Usa alguma destas apps? Conheça as mais instaladas no Linux este ano

Tal como noutro qualquer sistema operativo, as distribuições Linux têm apps que os utilizadores tendem a usar mais. Estas revelam tendências e preferências desta comunidade, algo que a Canonical resolveu compilar.

Depois de ter iniciado em 2019 a recolha dos dados de instalação de apps em vários sistemas, repete este ano a apresentação da lista. Conseguimos assim saber quais as apps mais instaladas nas diferentes distribuições Linux.

Quando lançou os pacotes Snap, a Ubuntu criou um ecossistema que é realmente transversal às distribuições Linux. Esta forma instalação veio facilitar os programadores, em especial nos processos de distribuição de software e de apps.

Apps mais instaladas no Linux em 2020

Com um ecossistema criado e disponível a todos, a Canonical consegue criar métricas e avaliar o software mais instalado. Em 2020 o rei incontestado parece ser o Spotify, que está no topo de várias distribuições, sendo cada vez mais usado.

Arch Linux CentOS Debian Fedora Manjaro Ubuntu spotify certbot certbot spotify spotify vlc skype microk8s snap-store discord code code discord lxd spotify postman skype spotify code wekan postman anbox zoom-client canonical-livepatch anbox helm code code discord gimp

Há ainda que dar destaque para o crescimento que o Visual Studio Code da Microsoft teve. Esta é uma das apps de uma das empresas que mais tem apostado nos sistemas operativos que competem com o seu Windows.

Spotify já dominava esta lista do Linux em 2019

Estes dados podem ser comparados com os do ano passado. Já em 2019 o Spotify dominava a maioria das tabelas das diferentes distribuições, com o Code a começar a mostrar uma presença muito interessante nestas distribuições.

Arch Linux CentOS Debian Fedora Manjaro Ubuntu spotify wekan spotify spotify spotify vlc code lxd lxd vlc code spotify skype microk8s firefox code slack skype discord spotify nextcloud postman discord chromium slack helm pycharm-community slack skype canonical-livepatch

Curiosamente, não temos presente este ano qualquer browser. Estes acompanham a instalação do sistema operativo e, por isso, estão fora da lista das apps instaladas. Há ainda outras apps que ficam fora desta lista, como o GNOME, o KDE ou o WINE.

Com cada vez mais apps de entretenimento e produtividade, fica claro que a utilização destas distribuições é para substituir o Windows. A lista de apps da Canonical mostra também que cada uma das diferentes distribuições têm um público alvo bem específico, com necessidades específicas.