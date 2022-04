Dê um melhor som à sua vida com dispositivos de som Bluetooth da BlitzWolf

Os sistemas de som sem fio são cada vez mais eficientes e em muitos casos o problema do delay já nem sequer é levantando. Assim, equipar o escritório ou a sala com um sistema de som Bluetooth é uma ótima opção sem prejudicar a qualidade de reprodução. Já para não falar nas possibilidades existentes para levar o melhor som para fora de portas.

Conheça alguns produtos de som Bluetooth da BlitzWolf.

Barra de som bluetooth BlitzWolf AirAux AA-SAR1

A barra de som AA-SAR1 tem uma potência de 60W e uma dimensão de 70 x 78 x 900 mm, podendo ser ficada em cima de um móvel ou na parede.

Vem com Bluetooth 5.0 e com 4 altifalantes de 66mm. Além disso, tem ligação auxiliar (3,5mm), USB, HDMI e OPT. Neste caso não existe um subwoofer externo, como nas opções seguintes.

A barra de som BlitzWolf AirAux AA-SAR1 está disponível por 58,33€, utilizando o código de desconto BG00c110. O envio é feito a partir da Europa, com entrega rápida e segura.

BlitzWolf AirAux AA-SAR1

Coluna portátil BlitzWolf BW-WA3

BlitzWolf BW-WA3 é uma coluna Bluetooth com 100W de potência máxima, que pode ser usada em qualquer lugar, mesmo onda haja perigo de ser molhada com água, já que tem certificado IPX5.

A coluna tem impedância de 4Ω±15% e uma frequência de resposta de 20Hz—16000Hz. A autonomia pode ir até às 12 horas de reprodução de música com o volume a 50%, ou 20 horas em chamadas com volume a 70%.

No que respeita a peso e dimensões, a BlitzWolf BW-WA3 pesa 1561g e mede 240 x 91 x 82 mm. Há que destacar que, além do sistema Bluetooht, é possível usar a coluna ligada através de um sistema com fios auxiliar, tem ligação para ficha USB e cartão de memória microSD.

A coluna portátil BlitzWolf BW-WA3 está disponível por 69,27€, utilizando o código de desconto BGCZWA3. O envio é gratuito e feito a partir de Espanha, com entrega rápida e segura.

BlitzWolf BW-WA3

Auscultadores BlitzWolf BW-BTS6

Os auscultadores BlitzWolf BW-BTS6 são um produto distinto, uma vez que o som é transmitido através de condução óssea, por vibração. Ao invés de ficarem posicionados dentro do ouvido, são colocados junto à orelha, na parte da frente, e o som é propagado por vibração.

Os BW-WA3 têm Bluetooth 5.0, impedância de 10Ω±3db e o microfone tem uma sensibilidade de 40±2db. A autonomia ronda as 5 horas e são à prova de água.

Os auscultadores BlitzWolf BW-BTS6 estão disponíveis por apenas 27,34€ com o código BG3c1711. O preço inclui IVA e taxas de entrega, utilizando o método de envio Priority Direct Mail.

BlitzWolf BW-BTS6

Earbuds BlitzWolf AIRAUX AA-UM15 TWS

A última proposta vai para os earbuds AIRAUX AA-UM15, com tecnologia TWS integrada, para uma verdadeira reprodução de som em stereo. Vêm com Bluetooth 5.1 e um driver de 13 mm.

Este produto já se apresenta com um design mais tradicional, é à prova de água (IPX5) e integra 4 microfones para captação de voz mais clara, melhorando a qualidade das chamadas de voz.

A bateria proporciona uma autonomia de até 5horas em reprodução de música e a caixa ainda funciona como powerbank.

Os auriculares earbuds BlitzWolf AIRAUX AA-UM15 TWS estão disponíveis por 30,99€ (código de desconto BG174c1c). O preço inclui IVA e taxas de entrega, utilizando o método de envio Priority Direct Mail.

BlitzWolf AIRAUX AA-UM15 TWS

