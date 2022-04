Google Assistant a caminho do Samsung Galaxy Watch 4 [vídeo]

O novo Samsung Galaxy Watch 4 é o mais recente smartwatch lançado pela Samsung e o primeiro a chegar ao mercado com Wear OS. Na verdade, já foi colocado no ano passado, mas as novidades parece que continua a chegar.

Num vídeo oficial, é visível a presença do Google Assistant.

Google Assistant a caminho do Samsung Galaxy Watch 4

O Assistente da Google já estaria pronto para chegar ao Samsung Galaxy Watch 4 há algum tempo, segundo alguns rumores. Além disso, uma atualização de software no passado já tinha deixado algumas pistas nesse sentido.

No entanto, antes de qualquer atualização, um vídeo promocional disponibilizado no canal de YouTube da Samsung Espanha para revelar a disponibilização do Google Pay no relógio, revela também o assistente. Com esse novo recurso, os utilizadores poderão ativar o comando de voz "Hey Google" para facilitar o acesso ao assistente virtual da Google.

No anúncio, inicialmente partilhado no Reddit, uma vez que no canal da Samsung no YouTube o vídeo surge como não listado, é possível ver um homem a preparar-se para sair de casa que ativa o seu Galaxy Watch 4 com o controlo de voz "Hey Google" e pede para que seja tocada música através do YouTube Music.

Neste curto vídeo publicitário, o objetivo é, contudo, mostrar os recursos associados ao Google Pay, o serviço de pagamentos.

Não há previsões para quando é que uma próxima atualização seja lançada e traga estas funcionalidades àquele que é um dos mais completos smartwatches do mercado.

A Google não quis falar sobre esta possibilidade, afirmando mesmo que não tem nada para partilhar neste momento.

Recorde-se que os smartwatches da geração Watch 4 já trazem integrado o sistema operativo da Google, o Wear OS, desenvolvido em conjunto entre as duas empresas.