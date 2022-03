Impressoras 3D – comece a dar vida às suas ideias

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente.

Hoje trazemos algumas sugestões para que comece a dar vida às suas ideias.

Creality Ender-3 V2 e Ender-3 V-slot Prusa I3

A Creality Ender-3 V2 apresenta-se em metal, sendo firme e estável para melhores resultados no momento da impressão. A plataforma é em vidro carborundum, o que faz com que o aquecimento da base seja mais rápido e a impressão seja melhor, com uma primeira camada mais suave e uniforme.

Os movimentos suaves e o baixo ruído de 50dB são também características positivas desta nova versão da Ender-3. Além disso, em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento de forma automática do ponto onde tinha parado.

O volume de impressão é de 220 x 220 x 250 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Um pormenor interessante prende-se com a colocação de um botão rotativo para colocar o filamento de forma mais simples, do que aquilo que acontecia com o modelo antigo, e com muitas das impressoras 3D existentes no mercado. Além disso, a marca adicionou uma pequena caixa de ferramentas à impressora para que não se percam os parafusos ou outros pequenos componentes.

Outra sugestão, dentro das mesmas especificações, mas relativamente mais barata Ender-3 V-slot Prusa I3. A impressora 3D Creality Ender-3 V2 está disponível por cerca de 208 €, utilizando o código de desconto BGdc8d5c. Já a versão Ender-3 V-slot Prusa I3 está disponível por apenas 145 €, com o código de desconto BGc4dc54. O envio é feito a partir de Espanha, com entrega rápida e gratuita.

Creality Ender-3 V2

Creality 3D Ender-3 V-slot Prusa I3

BIQU B1

A BIQU B1 é uma impressora 3D com dimensões de impressão de 235 x 235 x 270 mm, que são dimensões bastante grandes para o segmento. A impressora imprime a 100mm/s e integra uma base flexível para que a peça impressa seja de fácil remoção. Além disso, garante, segundo indicação da marca, uma impressão muito estável.

O ecrã para controlo suporta diversos idiomas e o botão de controlo pode ser personalizado em diferentes cores.

A BIQU B1 tem sensor de filamento partido, para que a impressão não se estrague no processo, é silenciosa e suporta os mais comuns produtos de filamento.

A impressora 3D BIQU B1 está disponível por cerca de 189 €, com o código de desconto BGaa3280.

BIQU B1

Artillery Hornet

A impressora 3D Artillery Hornet tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns, e a plataforma é em vidro temperado.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,32 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 60 a 100 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão ajustado a tal configuração, ainda que não seja uma variação muito grande.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D Artillery Hornet está disponível por apenas 144,48 €, com o código de desconto BG145157.

Artillery Hornet

Todos os envios são feitos a partir do armazém de Espanha, com entrega rápida, gratuita e sem custos adicionais.

