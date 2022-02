BlitzHome e BlitzWolf: equipe a sua casa com estes eletrodomésticos

Quando pensamos em renovar alguns dos eletrodomésticos de casa, existem algumas marcas que nos vêm logo à cabeça. Mas o mercado está em constante evolução de hoje existem novas marcas que se destacam pela qualidade dos produtos e pelos preços que conseguem praticar. A BlitzWolf é um destes exemplos que tem ainda a marca BlitzHome dedicada exclusivamente a produtos para casa.

Venha conhecer algumas das propostas.

Máquina de gelo automática BlitzHome BH-IM2

A maioria das pessoas tem em casa um frigorífico combinado com congelador e, consequentemente, pouco espaço de congelação. Ter gelo sempre pronto, é por isso difícil, além de que as soluções de armazenamento não são as melhores, sejam os sacos, sejam as cuvetes que já vêm no próprio congelador.

Assim, para quem gosta de uma bebida fresca esta máquina de gelo automática BlitzHome BH-IM2 promete fazer 9 cubos de gelo em apenas 7 a 15 minutos. É ainda garantido gelo cristalino, firme e espesso, para um derretimento lento. Os cubos de gelo têm de dimensão 11 x 24 x 32 mm.

A máquina de gelo BlitzHome BH-IM2 está disponível por 96,79€ utilizando o código de desconto BGGizChinaIM.

BlitzHome BH-IM2

Unidades de eliminação de resíduos BlitzWolf BW-WD1 e BlitzWolf BW-WD2

Para evitar a canalização da cozinha entupida e ter que andar a limpar o crivo do lava louças, existem unidades de eliminação de resíduos que são fixadas debaixo da pia. Estas incluem um sistema de moagem centrífuga líquida, ou seja, não tem lâminas.

A BlitzWolf BW-WD1 tem capacidade de 840ML e mói a uma velocidade de 3000r/min. A BlitzWolf BW-WD2 já tem uma capacidade maior, de 1330 ml e trabalha a 3200r/minuto e pode ser controlado via controlo remoto.

A unidade de eliminação de resíduos BlitzWolf BW-WD1 está disponível por 87,99€ (código BG565ea7) e a BlitzWolf BW-WD2 está por 105,59€ (BG19a120).

BlitzWolf BW-WD1

BlitzWolf BW-WD2

Churrasqueira a gás Blitzwolf BW-GO1

A última solução é perfeita para o inverno tropical que vivemos e para a temporada de primavera e verão que se seguem. É uma churrasqueira a gás Blitzwolf BW-GO1 de aço inoxidável e com uma área de confeção de 65 x 41 cm. Tem controladores de ignição eletrónica e uma potência de aquecimento de 14,4 KW.

De referir que conta com Padrão de segurança EN498: 2012 / EN484: 2019, certificação LFGB (CE) No 1935/2004 e certificação CE.

A churrasqueira a gás Blitzwolf BW-GO1 está disponível por apenas 175,98€, com o código de desconto BGKAGO1CZ.

Blitzwolf BW-GO1

Todos os produtos estão disponíveis com envio a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

