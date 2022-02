Euro digital: BCE quer protótipo da criptomoeda já em 2023 para chegar ao mercado em 2025

Com a massificação do uso de criptomoedas, as instituições bancárias tradicionais, como os bancos centrais, sentem-se obrigadas a estudar novas políticas para integrar estas novas tecnologias com as moedas correntes. Dessa necessidade nasceu há alguns anos a ideia de criar o Euro Digital.

Assim, a Comissão Europeia continua a trabalhar no desenvolvimento da sua criptomoeda. Segundo informações espera-se que o regulamento chegue no início de 2023, enquanto o primeiro um protótipo da criptomoeda deverá chegar em 2025.

Euro Digital será a criptomoeda da Zona Euro

A relevância de ter um euro digital parece clara para a Zona Euro e para o Banco Central Europeu. Isto porque desde há alguns anos que se amadurece a ideia e porque agora já se realizam testes internos.

Esta criptomoeda pode chegar ao mercado em 2025 se tudo correr bem. No fundo, será uma moeda para competir com a criptomoeda oficial da China e a que está a ser desenvolvida nos Estados Unidos.

Uma das grandes discussões em volta da adoção das criptomoedas é a regulamentação. Existem vários esforços nacionais que visam criar uma criptomoeda digital que seja um backup da sua moeda fiduciária. Um dólar digital aguarda o dólar, um yuan digital aguarda o yuan e um euro digital aguarda o euro.

A popularidade das criptomoedas e o crescente interesse de bancos e instituições tradicionais fez soar o alarme nos bancos centrais, que trabalham há algum tempo para criar estas versões digitais das suas próprias moedas.

Conforme temos visto, O Banco Central Europeu há anos que estuda esta nova moeda. Christine Lagarde, diretora da entidade, disse em janeiro de 2020 que:

A minha convicção pessoal é que, dados os eventos que vemos - não tanto no segmento de Bitcoin, mas nos projetos ​​de criptomoedas estáveis, só conhecemos um até agora, mas há outros que estão a ser explorados -, seria melhor se estivéssemos na vanguarda, se isso acontecer, porque existe claramente uma demanda fora da qual temos de responder.

Além disso, Lagarde afirmou também em julho de 2021 que 80 bancos centrais estavam interessados ​​em criar moedas virtuais, e um deles era o BCE, que havia começado a considerar algo assim em outubro de 2020.

Portugal poderá ter a "sua" criptomoeda dentro de 3 anos

Se tudo correr bem, o euro digital poderá estrear em 2025. O roteiro parece ser perfeito para o processo legislativo da União Europeia, uma vez que a legislação terá de ser negociada com os Estados-Membros e também no Parlamento Europeu antes de se tornar finalmente lei.

A UE deverá lançar dentro de algumas semanas um processo de consulta pública que procurará confirmar, por exemplo, como os cidadãos europeus utilizariam o euro digital. Mairead McGuinness, diretora financeira da UE, anunciou estes planos na quarta-feira passada num evento FinTech.

Após a consulta pública, será feita uma avaliação sobre o impacto que este euro digital poderá ter numa potencial desestabilização do sistema financeiro. Os riscos existem e, como já foi abordado o tema, o euro digital poderia alterar consideravelmente o papel dos bancos comerciais convencionais: estes perderiam subitamente um certo papel de liderança, levando a uma possível diminuição da liquidez dos seus bancos se as pessoas convertessem o seu dinheiro nesta moeda digital regulada e gerida pelo BCE.

Vários bancos centrais querem evitar que o aumento das moedas criptográficas ameace as suas moedas oficiais. Este euro digital "complementaria o numerário, não o substituiria", explicou o BCE, mas seria também a resposta à atratividade de moedas criptográficas como o Bitcoin ou o Ethereum, que até agora têm sido pouco utilizadas para operações comerciais quotidianas, mas que têm moedas criptográficas derivadas ou alternativas que procuram tornar-se protagonistas nestas áreas.