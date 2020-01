As criptomoedas, na sua génese com a Bitcoin, foram criadas para representar uma alternativa às moedas dos bancos centrais. No entanto, o BCE está a estudar os benefícios e riscos da criação de uma criptomoeda para o Euro.

Esta iniciativa foi confirmada por Christine Lagarde que estima ter uma proposta concreta ainda este ano!

As criptomoedas são, ainda hoje, um tema que muitas pessoas não entendem muito bem. Tal acaba por ser perfeitamente normal, devido a ser um conceito inovador e algo complexo. Não obstante, as tecnologias inerentes às criptomoedas como a Bitcoin – em que o destaque é a Blockchain – são bastante promissoras e as entidades centrais estão atentas a isso!

Atualmente, já são transacionadas criptomoedas centralizadas e com pouca volatilidade, comummente designadas como stablecoins. É nessas moedas que o Banco Central Europeu (BCE), parece interessado para criar uma solução idêntica para o Euro.

Tal solução acaba por ir contra os ideais defendidos por Satoshi Nakamoto na criação da Bitcoin (BTC)… Mesmo assim, o projeto é para avançar!

Christine Lagarde confirma que o BCE está a preparar “Euro criptomoeda”

A informação foi adiantada pela agência EFE, que adiante que o BCE estuda em breve a implementação de uma criptomoeda europeia e centralizada.

A minha convicção pessoal é que, dados os eventos que vemos – não tanto no segmento de Bitcoin, mas nos projetos ​​de criptomoedas estáveis, só conhecemos um até agora mas há outros que estão a ser explorados -, seria melhor se estivéssemos na vanguarda, se isso acontecer, porque existe claramente uma demanda fora da qual temos de responder.

| Christine Lagarde, Presidente do BCE

O interesse é tanto que já foi criada uma equipa dedicada ao estudo da criptomoeda que poderá ser assim uma espécie de “Euro digital”. De momento o projeto não está em fase avançada, mas é de esperar que o desenvolvimento seja rápido e que haja novidades ainda em 2020!