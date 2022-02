Lost Ark ja é o 2º jogo com mais jogadores em simultâneo de sempre na Steam

Lost Ark é um jogo que foi lançado na Coreia do Sul a 4 de dezembro de 2019, mas só no passado dia 11 de fevereiro chegou oficialmente à América do Norte e à Europa

E poucos dias após ser alargado a outros países, o jogo, que conta com o apoio da Amazon Games, já é o segundo com mais jogadores em simultâneo de sempre na plataforma Steam.

Lost Ark é o segundo com mais jogadores ao mesmo tempo na Steam

Lost Ark chegou à Europa e à América do Norte na passada sexta-feira e rapidamente conquistou a atenção dos jogadores. O novo jogo MMORPG foi desenvolvido pela Tripod Studios e pela Smilgate RPG e conta com o apoio da Amazon Games.

E apenas 24 horas após o seu lançamento noutras regiões, Lost Ark atingiu o seu pico máximo de jogos a jogar ao mesmo tempo na plataforma Steam. Em concreto, o jogo conseguiu ter 1.325.305 jogadores em simultâneo, um valor que ultrapassa assim outros jogos populares como por exemplo o Counter Strike: Global Offensive.

Para além disso, com esta quantidade impressionante, Lost Ark tornou-se rapidamente no segundo jogo com mais gamers ao mesmo tempo de toda a história da Steam. Mas será difícil ultrapassar o líder PUBG: Battlegrounds, uma vez que este conta com a marca de 3.257.482 jogadores em simultâneo desde o lançamento.

No entanto, se definirmos a tabela para os jogadores em simultâneo no exato momento em que escrevo o artigo, verificamos que Lost Ark ocupa o primeiro lugar com 1.257.994 gamers. E aqui, Counter-Strike: Global Offensive aparece em segundo lugar (864.667), seguido de Dota 2 (588.597) e PUBG: Battlegrounds, que ocupa o quarto lugar (226.394).

Para poder jogar este jogo, terá que ter pelo menos o sistema operativo Windows 10 (64 bits), um processador Intel i3 ou AMD Ryzen 3, 8 GB de memória RAM, uma placa gráfica Nvidia GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 6850, DirectX9, 50 GB de espaço disponível e ligação à Internet.

