Ucrânia está a vender uma linha temporal da invasão russa como NFT

Esta não é a primeira iniciativa de criptomoedas que a Ucrânia leva a cabo desde o início da guerra. No entanto, desta vez, o país está a vender uma linha temporal dos acontecimentos como NFT.

O dinheiro servirá o exército e os civis da Ucrânia.

O governo da Ucrânia está a angariar dinheiro através da venda de uma linha temporal da invasão russa, a acontecer desde o dia 24 de fevereiro, como NFT. A novidade foi dada pelo Ministro da Transformação Digital da Ucrânia Mykhailo Fedorov, anunciando o seu lançamento através do Twitter.

De acordo com Fedorov, “enquanto a Rússia utiliza tanques para destruir a Ucrânia, nós confiamos na tecnologia revolucionária da blockchain”. A coleção “Meta History: Museum of War” associa NFT a uma notícia sobre “cada evento relevante da guerra” e uma ilustração de um artista. No total, são 54 os NFT listado, abrangendo os primeiros três dias de guerra. O primeiro será colocado à venda no início da próxima semana.

Todos os fundos que esta venda reunir serão direcionados para o apoio do exército e dos civis da Ucrânia.

A moeda criptográfica tem tido um papel de destaque nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Embora tenha sido utilizada por ambos os lados, a Ucrânia utilizou-se para contornar os bancos e as limitações que a moeda nacional sofreu. Além disso, utilizou-a para rentabilizar a atenção que é dada à criptografia, tendo conseguido angariar milhões de dólares em doações. Aliás, o governo ucraniano diz ter angariado 54 milhões de dólares em criptomoeda nas primeiras três semanas da iniciativa.

