Ora cá está um jogo com uma temática completamente distinta daquilo que a que estamos habituados: Hamster Playground.

Tal como o nome indica, o objetivo do jogo será o de criar um melhor labirinto para hamsters. Diferente mas bastante promissor. Venham ver...

Os estúdios polacos We Dig Games, encontram-se a trabalhar no seu próximo jogo, Hamster Playground que, será lançado mais adiante neste ano, para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Originalmente batizado de Hamster Maze, o jogo passou a ter este nome pois a ideia é a de transmitir um desafio mais divertido para os pequenos roedores.

Na sua essência, Hamster Playground é um jogo de corridas dentro de labirintos mas a equipa da We Dig Games decidiu ir um pouco mais além e imiscuir conceitos como arenas e atividades diferentes para os pequenos hamsters ultrapassarem.

Trata-se na realidade, de um jogo arcade enriquecido com uma componente estilo Tamagochi, ou seja, é preciso cuidar e tratar dos nossos hamsters para que estejam de saúde para os desafios que os esperam. Por outro lado, é importante também, a componente de treino para desenvolver as suas habilidades e os manter em forma e terem assim mais hipóteses de serem os vencedores.

A We Dig Games já revelou ainda que Hamster Playground vai ter várias formas de personalizar os nossos hamsters (nome e aparência) pelo que estarão abertas as portas á imaginação de cada jogador para tornar o seu roedor, o mais único possível. São mais de 100 elementos cosméticos à escolha.

Hamster Playground apresentará 5 modos de jogo distintos, que estarão disponíveis logo após o lançamento do jogo. Entre eles, estará um modo multijogador que permitirá competir com outros jogadores (até 4, localmente).

Hamster Playground será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ainda este ano, sem data concreta.