As falhas e os problemas de segurança do Chrome têm vindo a aumentar nos últimos meses. A Google tem tentado colmatar todas estas falhas e dar aos utilizadores um browser seguro, estável e sem vulnerabilidades.

Depois de termos visto algumas questões nas últimas semanas, há mais uma presente. A nova versão do Chrome está já acessível a todos e deve ser instalada com urgência. A Google não revela a causa, mas garante que é muito perigosa.

Quem usa o Chrome sabe da forma rápida como a Google consegue resolver os problemas de segurança dos seus serviço e aplicações. Sendo o Chrome uma peça fundamental para os utilizadores, ainda mais foco existe na criação de um ambiente seguro e protegido.

Segundo a Google, a mais recente falha detetada está a ser ativamente explorada e a colocar em causa a segurança dos utilizadores deste browser. Não revelou muitas caraterísticas sobre a sua base, mas mostrou que é de elevada prioridade.

With more zero-day bugs reported "in-the-wild" lately, it’s important to understand the reason behind the trend. Learn how #Chrome prioritizes fixing these bugs that are actively in use from one of our Security Sheriffs: https://t.co/7FiqxYyUcd