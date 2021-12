Professor adverte que bitcoin poderá “não durar muito mais tempo”

O futuro da bitcoin é uma incógnita. Contudo, um professor acredita que a moeda criptográfica mais popular do mundo poderá desaparecer num futuro muito próximo.

Ainda assim, considera que a criptomoeda desencadeou uma verdadeira revolução.

Conforme revelou à CNBC, Eswar Prasad, professor sénior de política comercial internacional na Cornell University, considera que a “bitcoin por si só pode não durar muito mais tempo”. Embora o futuro da bitcoin seja incerto e os palpites sejam muitos, o professor acredita que esta irá desaparecer num futuro próximo.

Antes, o mundo conhecia apenas algumas moedas criptográficas. Contudo, hoje, existem centenas de outras, mais úteis e mais ambientalmente sustentáveis do que a bitcoin. Além disso, o preço desta tem sido altamente volátil nos últimos tempos.

A utilização da bitcoin na tecnologia da blockchain não é muito eficiente.

Disse Prasad, autor d’ ‘“O Futuro do Dinheiro'': Como a Revolução Digital está a Transformar as Moedas e as Finanças’.

Segundo ele, a moeda criptográfica “utiliza um mecanismo de validação para transações que é destrutivo para o ambiente”, havendo novas criptomoedas cuja tecnologia é muito mais eficiente. Aliás, a pegada de carbono da bitcoin é superior à da Nova Zelândia.

O professor acredita que a tecnologia da blockchain será transformadora na forma como o financiamento será feito e na forma como as transações diárias serão conduzidas.

Dado que a bitcoin não está a servir bem como instrumento de troca, não creio que tenha outro valor fundamental que não seja o que a fé do investidor o leva a ter.

Referiu Prasad.

Por outro lado, o professor referiu que as moedas digitais poderão ser benéficas, na medida em que podem proporcionar uma opção de pagamento mais baixo à qual todos podem ter acesso, aumentando a inclusão financeira e, potencialmente, a estabilidade.

Por muito que não goste de bitcoin, desencadeou realmente uma revolução que, em última análise, poderá beneficiar todos nós, direta ou indiretamente.

Concluiu.

