Na última I/O a Google mostrou o que será o futuro do seu Wear OS 3. Este é um sistema completamente redesenhado e que conta com a parceria da Samsung, que assim abandonou o Tizen para os seus smartwatches.

Este é um sistema que chegará apenas com smartwatches novos e que poucos vão poder fazer a atualização. Com o Galaxy Watch 4 foi já dado a conhecer ao mundo, mas agora surgiu uma novidade, já se podendo ver a versão deste sistema antes dos fabricantes colocarem a sua personalização.

Google preparou uma nova interface

Fruto da parceria que fez com a Google, a Samsung conseguiu ter o exclusivo de ter o Wear OS 4 no seu Galay Watch 4. Este novo sistema aproveita muito do que a gigante das pesquisas criou para o Android 11, principalmente no que toca à parte gráfica da interface.

Ainda assim, a Google continuou a preparar este sistema para ser distribuído aos seus parceiros e aos seus smartwatches. Esta versão AOSP está agora disponível para ser testada e avaliada, ainda que longe dos relógios. Falamos da versão criada para o emulador do Android Studio.

O que há de novo no Wear OS 3

Esta é uma atualização da versão apresentada em maio deste ano, com algumas novidades. Temos algumas alterações na interface dos relógios, que se aproxima agora ainda mais da One UI que está no Galaxy Watch 4.

Muitas das opções que estão agora presentes têm já os interruptores, para facilitar a utilização e tornar mais rápido este processo. Há aqui também mudanças gráficas, com uma maior destaque para estas opções, com novas cores e novas bordas coloridas.

Vai ser usado nos smartwatches dos fabricantes

Há também uma área onde o utilizador pode definir os seus dados pessoais e a utilização do toque triplo. Uma curiosidade é a presença agora de um gravador de ecrã, que funciona sem depender de qualquer app externa ou da ligação ao PC via ADB.

Será interessante ver como os fabricantes vão abordar o Watch OS 4 nos seus smartwatches. A aposta da Google é grande neste novo sistema, que faz renascer um sistema que esteve muitos anos abandonado e sem qualquer melhoria ou atualização.