A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou que vai encerrar as suas operações devido à sua incapacidade de obter as licenças necessárias em toda a União Europeia. Esta decisão surge pouco antes da implementação do Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA).

Binance suspende operações na União Europeia

Todas as empresas de criptomoedas que operam na União Europeia são obrigadas a possuir licenças de acordo com o MiCA até 1 de julho. Caso contrário, estarão sujeitas a penalizações severas. O pedido de licença para operar em todo o bloco (block-wide) da Binance, submetido através da Grécia, foi rejeitado na semana passada.

Após esta decisão, a empresa planeia retirar o seu pedido na Grécia e iniciar o processo de autorização noutro Estado-membro da UE. Os e-mails enviados aos utilizadores em países onde a empresa possui licenças locais, como Polónia, Itália, Espanha e França, informaram que a licença MiCA não poderá ser obtida até 30 de junho de 2026. Os utilizadores já começaram a ser informados sobre como podem levantar os seus ativos.

A administração da Binance afirmou que o mercado europeu continua a ser importante para a empresa e que o seu compromisso com o cumprimento da estrutura MiCA permanece inalterado. A empresa manifestou confiança de que obterá a licença necessária nos próximos meses. A rejeição na Grécia deve-se, segundo os relatos, às preocupações com os controlos de branqueamento de capitais e ao teste de idoneidade do ex-CEO Changpeng Zhao.

Incapacidade de obter as licenças necessárias

A empresa já tinha enfrentado investigações legais em França relacionadas com alegações de branqueamento de capitais. O revés da Binance na Europa é visto como uma oportunidade para os concorrentes licenciados na região, como a Bitpanda e a OKX. Fundadores de exchanges rivais estão a destacar os seus próprios serviços seguros e regulamentados em declarações feitas nas redes sociais.

O co-CEO da Binance, Richard Teng, realçou que a empresa continua a trabalhar de forma construtiva com as entidades reguladoras. Teng reiterou a sua disponibilidade para operar dentro de uma estrutura europeia justa e previsível. A empresa afirmou que os ativos dos utilizadores estão seguros e que os utilizadores afetados estão a ser contactados diretamente.

A Binance acrescentou ainda que não existe qualquer obrigação para os utilizadores levantarem os seus fundos até 1 de julho. Esta postura rigorosa dos reguladores em relação às corretoras de criptomoedas irá certamente moldar o futuro do setor.