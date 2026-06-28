Braga vai suspender as trotinetes partilhadas nas ruas da cidade

O panorama da mobilidade na cidade de Braga está prestes a sofrer uma alteração profunda. O município minhoto anunciou a decisão de suspender temporariamente a atividade das plataformas de partilha de trotinetes elétricas. Esta medida surge em resposta direta às crescentes preocupações com a segurança pública e com o ordenamento do espaço urbano.

Braga vai suspender as trotinetes

O objetivo principal passa por travar a sinistralidade e organizar as vias. A introdução destes veículos de duas rodas na cidade foi promovida pelo próprio executivo municipal. O projeto funcionou como um passo estratégico para diversificar as opções de transporte. A intenção era também fomentar soluções ecológicas nas curtas deslocações diárias.

No entanto, o balanço de quase uma década de operação acabou por evidenciar sérias fragilidades. A autarquia considera agora que a situação atual se tornou totalmente insustentável. O aumento de acidentes e as constantes situações de perigo rodoviário foram os principais catalisadores para esta tomada de posição. A par dos riscos na circulação, a deposição desordenada dos aparelhos transformou-se num enorme problema logístico.

O estacionamento das trotinetes indevido em passeios, travessias pedonais e zonas de acesso reservado tem comprometido seriamente a fluidez de circulação. A segurança dos peões está em causa. Esta realidade afeta de forma severa cidadãos com carrinhos de bebé ou com limitações de mobilidade. A autarquia recusa classificar a medida como um recuo tecnológico.

Preocupações com a segurança pública

Também não a encara como um ataque aos novos modelos de transporte digital. O propósito desta interrupção foca-se na necessidade de criar mecanismos de fiscalização eficazes. Importa ainda estruturar um regulamento camarário mais robusto. Este documento deverá conseguir harmonizar a convivência destes dispositivos com o restante ecossistema urbano.

Embora o calendário exato para a remoção total das trotinetes das operadoras ainda não tenha sido fixado, o município sublinha a importância de dar prioridade absoluta à integridade dos cidadãos antes de permitir a retoma do serviço. Com este passo, Braga junta-se a um movimento internacional de cidades europeias que decidiram impor restrições severas a estes sistemas de transporte.

Enquanto metrópoles como Paris, Madrid ou Praga avançaram para a proibição integral das frotas partilhadas devido aos maus hábitos de condução e bloqueio de vias, outras capitais optaram por caminhos alternativos. É o caso de Lisboa, que preferiu fixar tetos máximos de velocidade nos 20 quilómetros por hora e delimitar zonas de parqueamento estritas sob pena de penalizações financeiras aos utilizadores.