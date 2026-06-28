Questão: considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

O Governo português pretende reforçar a fiscalização rodoviária através da instalação de novos radares de controlo de velocidade. Perante tais planos, queremos saber: considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Conforme informámos no final de março, o Governo português pretende reforçar a fiscalização rodoviária através da instalação de 12 novos radares de controlo de velocidade média, uma medida que tem como principal objetivo reduzir a sinistralidade e incentivar ao cumprimento dos limites de velocidade.

A localização dos novos equipamentos está a ser estudada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), tendo em conta os pontos considerados mais críticos da rede nacional.

Entretanto, surgiram também informações de que a A5 poderá vir a receber radares de velocidade média nos dois sentidos de circulação, reforçando a aposta neste tipo de fiscalização numa das autoestradas mais movimentadas do país.

Este projeto continua dependente de financiamento e da realização de um concurso público internacional.

Assim sendo, apesar de os defensores da tecnologia considerarem que os radares de velocidade média contribuem para reduzir os excessos de velocidade ao longo de todo um percurso, há quem defenda que estas medidas servem sobretudo para aumentar a fiscalização e a receita proveniente das multas.

Por isso, queremos saber se, na sua perspetiva, os radares de velocidade aumentam de facto a segurança rodoviária.

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

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