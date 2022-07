Novos processadores AMD Ryzen 7000 vão ser anunciados a 4 de agosto

O setor dos processadores está em alta, e as novidades são aguardadas com muita ansiedade por parte quer dos consumidores como também pelas lojas que esperam vender muitas unidades.

E enquanto a líder Intel prepara a sua próxima gama Core Raptor Lake de 13ª geração, a AMD também não baixa os braços. De acordo com as mais recentes informações, a fabricante de Lisa Su irá anunciar oficialmente os seus novos CPUs Ryzen 7000 no dia 4 de agosto.

Processadores AMD Ryzen 7000 estão quase a chegar

Foi através do seu site oficial que a AMD revelou que irá realizar um pequeno evento no próximo dia 4 de agosto. Nessa ocasião, a empresa norte-americana irá mostrar as suas novas motherboards personalizadas pelos parceiros ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI. E estas motherboards serão modelos topo de gama, baseados nos chipsets X670 Extreme (X670E) e X670.

Mas as novidades não se vão ficar apenas por aqui, pois na introdução dessa notícia, é referido o seguinte: "apoiando o recente lançamento dos processadores AMD Ryzen 7000 Series [...]". Portanto, deduz-se que, no dia 4 de agosto, a fabricante já terá então anunciado oficialmente a sua próxima geração de processadores, sendo que estes podem assim chegar também nesse dia, ou até antes.

Tal como podemos ver pela imagem acima, o resumo mais completo indica que:

Com o recente lançamento dos processadores AMD Ryzen 7000 Series, o novo chipset AM5 oferece aos utilizadores um alto desempenho em jogos, criação e tarefas de computação intensivas. Suporta a memória DDR5 e PCIe 5.0 para o armazenamento NVMe mais rápido do mundo, a plataforma AM5 apresenta mais desempenho, poder e possibilidades do que nunca.

Desta forma, falta então pouco mais do que uma semana para sabermos ao certo o que a AMD estará a preparar no setor dos processadores. E se estes podem, ou não, fazer tremer ainda mais a liderança da Intel, cujos novos processadores são esperados para o dia 17 de outubro.