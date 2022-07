Próximos processadores Intel Raptor Lake da 13ª geração podem chegar a 17 de outubro

Quando falamos do setor dos processadores, não temos grandes dúvidas de que a Intel é ainda a empresa mais poderosa, embora a rival AMD continue a trabalhar solidamente para competir com a gigante da Califórnia. E depois do sucesso dos CPUs Alder Lake de 12ª geração, a marca prepara agora a sua próxima linha.

Desta forma, e de acordo com as últimas informações vindas de fontes da indústria, os processadores Intel Core Raptor Lake da 13ª geração podem chegar ao mercado no dia 17 de outubro deste ano.

CPUs Intel Core Raptor Lake estão quase a chegar

Segundo os últimos rumores sobre hardware, a Intel irá apresentar oficialmente a sua nova linha de processadores Raptor Lake da 13ª geração a 28 de setembro. E depois, o tão aguardado anúncio e lançamento deverá acontecer no dia 17 de outubro, altura em que depois os novos Intel Core começam a estar disponíveis para compra no mercado, juntamente com as novas motherboard com o chipset Intel Z790.

Por sua vez, as motherboards baseadas nos chipsets Intel H770 e B760 devem ser anunciadas oficialmente a 5 de janeiro de 2023 durante o evento CES, em Las Vegas. Nessa mesma altura é também esperado o lançamento dos CPUs "não-K" da gama Raptor Lake.

Em termos de competição, caso se confirme, os Intel Raptor Lake vão então chegar pelo menos duas semanas antes do lançamento dos próximos processadores AMD Ryzen 7000. No entanto, sobre os equipamentos da AMD ainda poucas informações foram reveladas. Já do lado da fabricante de Pat Gelsinger, sabe-se, por exemplo, que o modelo Intel Core i9-13900K poderá ser 37% mais rápido do que o i9-12900K.

Mas certamente que muitos novos dados vão ser divulgados à medida que nos aproximamos da possível data de lançamento destes novos processadores. E as expetativas estão já bastante altas relativamente aos CPUs que atualmente estão à venda no mercado.