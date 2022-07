Ford testa estação de carregamento de VEs para deficientes

A Ford desenvolveu e iniciou testes a uma nova estação robotizada de carregamento de veículos elétricos que tem como principal objetivo ajudar condutores deficientes e condutores com mobilidade reduzida.

No que toca ao mundo dos elétricos, a gigante está a esforçar-se e não tem tempo a perder.

A Ford está a concentrar-se em veículos elétricos, e o seu último, o Ford F-150 Lightning, é capaz de alimentar uma casa durante 3 dias. Após testes iniciais de laboratório, os investigadores da Ford estão agora a testar a estação de carregamento robotizada em situações da vida real.

Estação de carregamento robotizada

A nova estação de carregamento robotizada é operada através da aplicação para smartphones da Ford, FordPass, permitindo aos condutores deficientes carregar facilmente os seus veículos.

Uma vez ativado, a tampa da estação abre-se, e o braço de carregamento estende-se até à entrada com a ajuda de uma pequena câmara. Para os testes, os condutores puderam monitorizar o estado do carregamento através da aplicação FordPass. Após o carregamento, o braço vai novamente para o lugar inicial.

Descreveu a Ford, no comunicado de imprensa.

Um engenheiro de investigação do Centro de Investigação e Inovação da Ford Europa, Birger Fricke, disse:

A Ford está empenhada em assegurar a liberdade de movimento e neste momento reabastecer ou carregar o seu veículo pode ser um grande problema para alguns condutores. A estação de carregamento robotizada pode ser uma comodidade acrescida para algumas pessoas, mas absolutamente essencial para outras.

De acordo com o Instituto de Investigação para Consumidores Deficientes (RIDC), 61% dos condutores deficientes inquiridos no Reino Unido declararam que só considerariam a compra de um VE se o carregamento fosse tornado mais acessível às pessoas deficientes.

Eu própria deixei de abastecer o meu carro há anos porque se tornou muito cansativo. A introdução de uma estação de carregamento robotizada iria oferecer-me um nível de independência muito maior.

Disse uma utilizadora de cadeira de rodas, Angela Aben, da Ford Europa.

A estação de carregamento robotizada, fabricada pela Universidade de Dortmund, na Alemanha, poderia ser instalada em lugares de estacionamento para deficientes, em parques de estacionamento, ou em casas particulares, num futuro próximo. Outras aplicações desta tecnologia poderiam incluir o carregamento rápido e eficiente das frotas das empresas.

Eletrificação da Ford

Este projeto de investigação complementa o compromisso da Ford com a eletrificação. Um projeto de acompanhamento com o fornecedor da rede de carregamento IONITY procurará melhorar ainda mais a estação de carregamento robotizada. A Ford está também a investigar soluções de carregamento robotizadas em combinação com o estacionamento automático (AVP).

A Ford juntou-se recentemente a 27 empresas numa petição para assegurar que todos os novos carros e carrinhas na Europa tenham emissão zero a partir de 2035 e apelou a objetivos de crescimento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na Europa para acompanhar as taxas de crescimento dos veículos elétricos.

