A relação da Tesla com os bitcoins tem oscilado ao longo do tempo, com posturas muito diversificadas. Com o apoio de Elon Musk, estas moedas virtuais foram abraçadas e passou a poder ser comprados os carros elétricos da marca.

Com o tempo essa relação tem mudado e agora atingiu um novo patamar. A Tesla mostrou agora que durante o último trimestre vendeu a maior parte das suas criptomoedas e arrecadou mais de 936 milhões de dólares.

Com a apresentação de resultados que fez durante o dia de ontem, a Tesla revelou muito sobre a forma como o trimestre passado decorreu para a empresa. Um dado sobressai de toda a informação que revelou, focando-se nas criptomoedas que tem na sua posse.

Este é um tema que tem gerado alguma controvérsia, visto que Elon Musk tem revelado muito sobre a sua posição. De um elemento essencial para a empresa, o bitcoin têm perdido o interesse e o destaque, sendo apenas mais um ativo da empresa.

A informação agora revelada mostra que durante o último trimestre a Tesla vendeu muitas das suas bitcoins. A empresa vendeu 75% das suas participações nesta moeda virtual, adicionando 936 milhões de dólares em dinheiro ao seu balanço.

No último relatório, a Tesla revelou que o valor dos seus ativos digitais restantes é de 218 milhões de dólares. Nos trimestres anteriores, a empresa tinha reportado valores bem mais elevados, atingindo os 1,2 mil milhões de dólares.

Durante uma conversa com os investidores, Elon Musk abordou a venda de criptomoedas, dizendo que não deve ser considerado um veredicto sobre as bitcoins. A Tesla vendeu estes ativos apenas com uma preocupação com a liquidez geral da empresa devido às paralisações do COVID na China.

Este cenário parece ser positivo para a Tesla, que assim de uma forma rápida faz um encaixe elevado para as suas contas. Ao mesmo tempo, fica claro que estes ativos digitais são uma aposta da empresa, em especial o bitcoin.