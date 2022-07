CPU Intel Core i9-13900K aparece como sendo 37% mais rápido do que o i9-12900K

Quem se interessa e acompanha o mundo do hardware sabe que uma das facetas mais interessantes deste setor é a rapidez com que novos equipamentos surgem, cada vez mais inovadores devido à tecnologia avançada que os compõem. No mercado dos processadores essa é uma realidade que se tem constatado com bastante regularidade e a líder Intel já se prepara para revelar a sua próxima linha de 13ª geração Raptor Lake.

Neste sentido, algumas informações já começam a ser reveladas, e mais recentemente um benchmark mostrou que o próximo processador Intel Core i9-13900K parece ser 37% mais rápido do que o atual i9-12900K.

Intel Core i9-13900K surge 37% mais rápido do que o i9-12900K

Foram agora revelados novos dados sobre a possível performance de um dos modelos mais potentes da próxima linha de processadores Intel Core Raptor Lake, referentes à 13ª geração. Os dados revelados mostram os resultados obtidos através do software de benchmark Geekbench 5 o qual lista o CPU topo de gama Intel Core i9-13900K como tendo uma configuração de 24 núcleos, sendo que 8 são de desempenho e os restantes 16 de eficiência energética. Para além disso contará com 32 threads de processamento.

Os detalhes do benchmark mostram este processador a alcançar uma frequência base de 3,30 GHz e uma frequência Turbo de 5,50 GHz, o que vai ao encontro dos leaks recentes já anteriormente revelados. O processador contou com uma motherboard ASUS ROG Maximus Z690 Extreme, juntamente com 32 GB de memória RAM DDR5 a 6.400 MHz e o sistema operativo Windows 10.

No total os resultados mostram uma pontuação de 2133 valores em núcleo único e 23701 em múltiplos núcleos. Ou seja, mesmo sendo ainda uma amostra de engenharia, o chip mostrou ser 7% mais rápido do que o Intel Core i9-12900K em núcleo único e 37% mais rápido em múltiplos núcleos.

Claro que estes resultados podem melhorar ainda mais, uma vez que não se trata da versão final do produto. Espera-se que a nova linha de CPUs da Intel chegue no mês de outubro de 2022.