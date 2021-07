Minerar a criptomoeda Chia não é nada lucrativo, diz estudo

A criptomoeda Chia tornou-se popular em meados de abril, sobretudo por ser uma moeda “ecológica” que pode ser minerada através de discos SSD e HDD e, por conseguinte, tem um menor consumo energético.

No entanto, segundo um recente estudo, parece que minerar esta moeda digital não é nada lucrativo.

Com a popularidade crescente da moeda Chia, o mercado dos discos HDD e SSD reagiu de imediato. Por um lado assistiu-se a uma maior compra destes equipamentos, o que promoveu o aumento do preço que, nalguns casos, triplicou. Algumas empresas também optaram por lançar SSDs específicos para esta atividade.

No entanto, determinadas fabricantes mostraram uma preocupação com a mineração através dos discos, o que as levou a reduzir mesmo a garantia destes equipamentos.

Minerar Chia não é lucrativo, segundo estudo

Segundo um recente estudo levado a cabo pela Backblaze, a mineração da criptomoeda Chia não é assim tão lucrativa quanto se poderia pensar.

Em termos práticos, os mineradores poderiam conseguir 250 mil dólares numa semana com 150 PetaBytes de espaço em disco. Mas através dos dados apurados na plataforma Chia Netspace, num crescimento exponencial, o montante gerado a partir da décima sexta semana seria de zero. E mesmo com uma taxa linear de crescimento, a receita também iria continuar a cair, apesar de não ser tanto.





E se incluirmos os custos da mineração, obtemos ainda outros valores. A Backblaze assumiu assim um custo de 5 dólares mensais por TB, o que soma cerca de 175 mil dólares para os 150 PB de espaço falados anteriormente. Numa situação de crescimento exponencial, o custo supera a receita a partir da sétima semana e na 28º semana na taxa linear.

No estudo, a Backblaze também destacou que as parcelas de armazenamento podem ser bastante caras, uma vez que requerem processadores multi-cores rápidos e SSDs rápidos. Pode ver o estudo completo aqui.

