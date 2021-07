Com as férias à vista, é melhor começar a preparar a sua bagagem virtual e a configuração dos serviços que ficam a responder por si. Este é um processo que se repete todos os anos e que preparar o email para o tempo que estiver ausente.

O Gmail tem nas respostas automáticas a solução que precisa e que vão conseguir responder por si, indicando apenas que está ausente. Este é de tal forma simples de configurar que até pode ser realizado no smartphone, na app Gmail.

Para quem consegue, o ideal das férias é ignorar o email e deixar todas as respostas para mais tarde, quando voltar ao (tele)trabalho. Para atingir este fim, deve preparar o Gmail para responder por si e colocar em pausa os emails e os temas.

Este é um processo que nem precisa de ser ativado ou desligado na data, tendo a Google fornecido uma forma de o automatizar. Só precisam de definir a data de início, a de fim e a mensagem a ser enviada como resposta automática do Gmail.

Comecem por abrir a app Gmail e depois o menu desta mesma aplicação. Para isso devem carregar na caixa de pesquisa, nas 3 barras horizontais que estão presentes nesta área. Aqui dentro, perto do final e após todas as pastas, devem escolher a opção Definições.

Aqui dentro, e após escolherem a conta onde querem aplicar estas respostas automáticas, devem navegar onde todas as opções estão presentes para o utilizador. A que procuram, Resposta automática, é simples de encontrar, novamente perto do final.

Resta então ativar a Resposta automática e definir a data em que esta começa a ser usada com o controlo do Gmail. O passo seguinte é a definição do Assunto e da Mensagem a ser enviada pelo Gmail. Podem escolher se querem enviar a todos ou apenas aos contactos pessoais ou apenas dentro do domínio, nas contas profissionais.

Esta é a forma mais simples de ter o seu email tratado durante as férias. Todas as mensagens recebidas vão ter uma resposta, a indicar a sua indisponibilidade e está de férias. A mensagem depende apenas de si e terá depois todas as mensagens para tratar quando regressar de férias.